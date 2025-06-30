Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Liliana Tanoesoedibjo Optimistis Miss Indonesia 2025 Beri Dampak Positif untuk Bangsa dan Negara

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 30 Juni 2025 |17:02 WIB
Liliana Tanoesoedibjo Optimistis Miss Indonesia 2025 Beri Dampak Positif untuk Bangsa dan Negara
Liliana Tanoesoedibjo Optimistis Miss Indonesia 2025 Beri Dampak Positif untuk Bangsa dan Negara (Foto: Okezone)
A
A
A

FOUNDER & Chairwoman Miss Indonesia of Organization dan Executive Chairwoman MNC Group sekaligus Ketua Dewan Juri Liliana Tanoesoedibjo optimistis, 38 finalis dari sejumlah provinsi bisa memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara. 

Hal ini disampaikan Liliana melalui jumpa pers pengukuhan Miss Indonesia 2025 di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Senin, 30 Juni 2025. 

Liliana menyebut para finalis yang terpilih tak hanya mewakili kecantikan wanita dari daerahnya masing-masing. Lebih jauh, ia menekankan bahwa ajang Miss Indonesia juga sebagai gambaran wanita yang punya wawasan serta integritas tinggi dalam memberikan dampak positif untuk masyarakat. 

"Kalian adalah wanita terbaik dari daerah kalian masing-masing dan siap maju untuk lebih baik lagi," ucap Liliana Tanoesoedibjo di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (30/5/2025). 

Miss Indonesia 2025 Bekali 38 Finalis Jiwa Kepemimpinan Selama Masa Karantina

"Kalian tak hanya mewakili daerah masing-masing tapi juga Indonesia. Kalian bukan hanya duta kecantikan saja, kalian adalah duta wawasan, dan duta kepemimpinan juga tentunya," tambahnya. 

Para finalis harus melalui 7 Fast Track yakni Sport Competition, Model, Art and Photography, Multimedia, Head to Head Challenge, Talent Show, dan Beauty with a Purpose. 

Untuk meraih mahkota Miss Indonesia, para finalis juga harus memenuhi kriteria empat pilar yakni Manner (tata krama), Impressive (pesona kepribadian), Smart (kecerdasan), dan Social (kepedulian sosial).

"Tanpa dukungan dari teman-teman semua, keliatannya Miss Indonesia ini biasa-biasa saja tapi berkat dukungan teman-teman semua menjadi luar biasa," lanjut Liliana. 

 

