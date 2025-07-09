Audrey Bianca Callista Jadi Miss Indonesia 2025, Angela Tanoesoedibjo: Dia Layak

JAKARTA - Angela Tanoesoedibjo Co-CEO MNC Group sekaligus Dewan Juri Miss Indonesia 2025 memuji penampilan Audrey Bianca Callista dalam malam penobatannya pada Rabu (9/7/2025).

Menurut Angela, Audrey layak menjadi pemenang ajang kecantikan tersebut karena memiliki penilaian yang konsisten.

"Pastinya saya melihat Audrey ini persiapannya matang, penilaian dia juga konsisten sampai hari ini. Pastinya malam hari ini sudah tampil dengan baik," ujar Angela Tanoesoedibjo di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (9/7/2025).

Audrey disebut sukses memenuhi kriteria 4 pilar Miss Indonesia 2025 serta 7 fast track yang disusun para juri. Angela berharap, kontestan asal DKI Jakarta itu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang.

"Kalau saya mengacu pada parameter yang sudah ditentukan, tapi di luar itu Miss Indonesia saya kira harus komplit dari semua sisi. Konsisten tidak hanya hari ini, tapi terus sampai berikutnya di kontes Miss World, kemudian juga adanya perkembangan dan bisa menunjukan yang terbaik," tutur Angela.