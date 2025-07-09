Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Harapan ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |21:52 WIB
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Harapan ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Harapan ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista, (Foto: Ravie/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Audrey Bianca Callista sukses terpilih sebagai Miss Indonesia 2025 mengalahkan 37 finalis dari daerah lain pada malam grand final yang digelar Rabu (9/7/2025) malam.

Liliana Tanoesoedibjo selaku Founder & Chairwoman of Miss Indonesia Organization dan Executive Chairwoman MNC Group menilai, capaian ini menjadi bukti kegigihan Audrey dalam melewati masa karantina. 

Nilai yang konsisten pun membuat Audrey unggul dari finalis lainnya.

Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Harapan ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Harapan ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista

"Setiap kontestan punya kelebihan masing masing. Saya tadi sudah bilang kalau ada konsistensi penilaian, dan Audrey mencapai garis finis dengan baik," ujar Liliana Tanoesoedibjo di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (9/7/2025).

Sebagai Ketua Dewan Juri Miss Indonesia 2025, Liliana Tanoesoedibjo juga menaruh harapan besar kepada Audrey Bianca. Dia optimistis, kontestan asal DKI Jakarta itu bisa memberikan dampak positif di kancah lokal maupun internasional melalui sederet project Beauty With a Purpose (BWAP) setahun ke depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154095/miss_indonesia_2025_audrey_bianca_dengan_kegigihan_kita_bisa_dapat_yang_diimpikan-yo5b_large.jpg
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154090/miss_world_suchata_chuangsri_beri_selamat_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-Uodm_large.jpg
Miss World Suchata Chuangsri Beri Selamat ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154087/audrey_bianca_callista_jadi_miss_indonesia_2025_angela_tanoesoedibjo_dia_layak-R9vC_large.jpg
Audrey Bianca Callista Jadi Miss Indonesia 2025, Angela Tanoesoedibjo: Dia Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154071/audrey_bianca_dinobatkan_miss_indonesia_2025_liliana_tanoesoedibjo_nilai_dia_sangat_konsisten_sejak_karantina-zLhC_large.jpg
Audrey Bianca Dinobatkan Miss Indonesia 2025, Liliana Tanoesoedibjo: Nilai Dia Konsisten Sejak Karantina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154062/potret_dan_profil_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista_miliki_jam_terbang_tinggi_di_dunia_modeling-qjC8_large.jpg
Potret dan Profil Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista, Miliki Jam Terbang Tinggi di Dunia Modeling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154058/4_potret_penobatan_mahkota_miss_indonesia_2025_pada_audrey_bianca_callista-qCgL_large.jpg
4 Potret Penobatan Mahkota Miss Indonesia 2025 pada Audrey Bianca Callista
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement