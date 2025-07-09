Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Harapan ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista

JAKARTA - Audrey Bianca Callista sukses terpilih sebagai Miss Indonesia 2025 mengalahkan 37 finalis dari daerah lain pada malam grand final yang digelar Rabu (9/7/2025) malam.

Liliana Tanoesoedibjo selaku Founder & Chairwoman of Miss Indonesia Organization dan Executive Chairwoman MNC Group menilai, capaian ini menjadi bukti kegigihan Audrey dalam melewati masa karantina.

Nilai yang konsisten pun membuat Audrey unggul dari finalis lainnya.

"Setiap kontestan punya kelebihan masing masing. Saya tadi sudah bilang kalau ada konsistensi penilaian, dan Audrey mencapai garis finis dengan baik," ujar Liliana Tanoesoedibjo di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (9/7/2025).

Sebagai Ketua Dewan Juri Miss Indonesia 2025, Liliana Tanoesoedibjo juga menaruh harapan besar kepada Audrey Bianca. Dia optimistis, kontestan asal DKI Jakarta itu bisa memberikan dampak positif di kancah lokal maupun internasional melalui sederet project Beauty With a Purpose (BWAP) setahun ke depan.