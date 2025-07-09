Miss World Suchata Chuangsri Beri Selamat ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista

JAKARTA - Miss World 2025, Suchata Chuangsri, turut memberikan selamat atas terpilihnya finalis asal Jakarta, Audrey Bianca Callista sebagai Miss Indonesia 2025.

Suchata yang hadir dalam malam penobatan Miss Indonesia 2025 di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat itu tampil anggun dengan mengenakan long dress bernuansa peach dan sentuhan detail plisket dengan mahkota kebanggaannya.

Dia menilai, Audrey berhasil mencapai pengalaman terbaik dalam hidupnya setelah meraih gelar juara pada ajang kecantikan itu.

"Selamat kepada Audrey, saya rasa ini merupakan perjalanan terbaik dalam hidupnya untuk menjadi wanita terbaik," kata Suchata Chuangsri.

Pujian juga disampaikan oleh Angela Tanoesoedibjo Co-CEO MNC Group sekaligus Dewan Juri Miss Indonesia 2025. Dia menilai Audrey Bianca Callista telah meraih hasil terbaik selama 14 hari masa karantina.