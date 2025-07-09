Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Audrey Bianca Dinobatkan Miss Indonesia 2025, Liliana Tanoesoedibjo: Nilai Dia Konsisten Sejak Karantina

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |20:53 WIB
Audrey Bianca Dinobatkan Miss Indonesia 2025, Liliana Tanoesoedibjo: Nilai Dia Konsisten Sejak Karantina
Audrey Bianca Dinobatkan Miss Indonesia 2025, Liliana Tanoesoedibjo: Nilai Dia Sangat Konsisten Sejak Karantina, (Foto: Ravie W/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Audrey Bianca Callista terpilih menjadi Miss Indonesia 2025 pada Rabu (9/6/2025). Wanita asal DKI Jakarta itu sukses mencapai nilai terbaik selama proses karantina hingga malam penobatan Miss Indonesia 2025.

Liliana Tanoesoedibjo selaku Founder & Chairwoman of Miss Indonesia Organization dan Executive Chairwoman MNC Group pun mengaku bangga atas terpilihnya Audrey Bianca. 

Audrey Bianca Dinobatkan Miss Indonesia 2025
Audrey Bianca Dinobatkan Miss Indonesia 2025

Dia menyebut, perempuan kelahiran 28 Februari 2003 itu meraih penilaian yang konsisten hingga tahap akhir. 

"Kita tahu bahwa selama karantina 14 hari para juri mengamati semuanya, jadi kita bukan memilihnya malam ini saja tapi nilai itu sejak awal sudah diberikan. Hasilnya juga sangat konsisten untuk DKI Jakarta," kata Liliana Tanoesoedibjo di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (9/7/2025).

Liliana menilai hal tersebut menjadi keunggulan Audrey dari 37 finalis lainnya. Penobatan ini diharapkan Liliana bisa membawa dampak positif bagi bangsa dan negara. 

