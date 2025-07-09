Potret dan Profil Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista, Miliki Jam Terbang Tinggi di Dunia Modeling

Potret dan Profil Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista, Miliki Jam Terbang Tinggi di Dunia Modeling, (Foto: Aldhi/Okezone)

JAKARTA - Panggung final Miss Indonesia 2025 baru saja usai, namun euforianya masih terasa. Malam yang penuh gemerlap itu menandai lahirnya seorang bintang baru, yakni Audrey Bianca Callista.

Mewakili Provinsi DKI Jakarta, Audrey resmi dinobatkan sebagai pemenang Miss Indonesia 2025 setelah melalui proses panjang yang menuntut lebih dari sekadar ajang kecantikan.

Potret dan Profil Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista

Ia menyingkirkan 37 finalis lain dari seluruh Indonesia dan tampil konsisten memukau sejak hari pertama masa karantina hingga detik-detik penentuan mahkota.

Saat masuk top 17, Audrey Bianca Callista bahkan sempat memenangkan jalur fast track model. Sebelum diumumkan sebagai pemenang Miss Indonesia 2025, ia juga sempat meraih gelar sebagai Miss Royal 2025.

Dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca Callista lantas disematkan mahkota Miss Indonesia oleh Miss Indonesia 2024 Monica Kezia, dan Miss WorLd 2025 Miss Suchata Chuangsri.