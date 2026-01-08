5 Tips Menjaga Imunitas Anak Biar Terhindar dari Paparan Super Flu

JAKARTA - Belakangan ini, istilah super flu semakin sering terdengar dan membuat banyak orang tua khawatir. Super flu biasanya merujuk pada infeksi flu yang gejalanya lebih berat, mudah menular, dan berisiko menimbulkan komplikasi, terutama pada anak-anak yang daya tahan tubuhnya belum optimal.

Data Kementerian Kesehatan RI mencatat terdapat 62 kasus yang tersebar di delapan provinsi hingga akhir Desember 2025. Jumlah terbanyak ditemukan di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat, serta mayoritas pasien merupakan perempuan dan anak-anak.

Karenanya, penting bagi orang tua untuk melakukan langkah pencegahan sejak dini. Berikut beberapa tips menjaga kesehatan anak agar terhindar dari super flu, dirangkum Kamis (8/1/2026).

1. Pastikan Anak Mendapatkan Nutrisi Seimbang

Pertama, perhatikan nutrisi anak. Asupan gizi yang baik adalah kunci utama daya tahan tubuh anak. Pastikan anak mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Perbanyak sayur dan buah yang kaya vitamin C, A, dan antioksidan untuk membantu melawan infeksi.