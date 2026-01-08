Ammar Zoni Tampil Klimis di Sidang Lanjutan Kasus Narkoba Hari Ini

Ammar Zoni Tampil Klimis di Sidang Lanjutan Kasus Narkoba Hari Ini (Foto: Okezone)

JAKARTA – Aktor Ammar Zoni kembali mengikuti sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkoba di dalam rumah tahanan (Rutan) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (8/1/2026).

Berdasarkan pantauan iNews Media Group (IMG), Ammar bersama empat terpidana lainnya memasuki ruang sidang sekira pukul 10.30 WIB.

Kelima terpidana mengenakan kemeja putih dan celana hitam, termasuk satu terdakwa lainnya yang menjalani sidang secara daring melalui Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Sebelum sidang dimulai, Ammar Zoni sempat menyapa tim kuasa hukum, keluarga, dan kerabat. Tampak pula kehadiran Dokter Kamelia sebagai kekasih Ammar yang duduk di tengah bangku pengunjung.

Ammar memeluk Kamelia dan meminta doa untuk kelancaran persidangan hari ini. Matanya mulai berkaca-kaca ketika memeluk salah satu kerabatnya yang turut hadir di ruang sidang.

"Doain ya, tante. Bebas kok, bebas. Ini kebebasan ini, tenang saja," kata Ammar Zoni kepada salah satu kerabatnya.

Di balik momen haru tersebut, penampilan Ammar tak kalah menjadi sorotan. Kali ini, ia hadir dengan rambut cepak dan kacamata bening.