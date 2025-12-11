Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam

JAKARTA – Nama aktris muda Yuriska Patricia tengah menjadi sorotan setelah beredar video momen ulang tahunnya yang turut dihadiri pesepakbola Asnawi Mangkualam. Video tersebut pertama kali beredar di media sosial dan memicu dugaan bahwa keduanya sedang menjalin kedekatan.

Dalam potongan video itu, Asnawi terlihat membawa kue ulang tahun untuk Yuriska, yang akrab disapa Cia. Unggahan akun @wagsindonesia.id pun menuliskan caption, “Go pulik kah capt?”, seolah menggoda kedekatan keduanya. Meski begitu, baik Asnawi maupun Yuriska belum memberikan pernyataan resmi terkait hubungan tersebut.

Profil Yuriska Patricia

Yuriska Patricia merupakan aktris muda kelahiran tahun 2000-an yang aktif di dunia hiburan Tanah Air. Sebelum terjun ke dunia akting, Cia terlebih dahulu mengawali kariernya sebagai model pada 2015.