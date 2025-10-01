Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika

JAKARTA – Nama Gemma Pinto mendadak jadi sorotan publik setelah kerap terlihat menemani sang kekasih, pembalap MotoGP Marc Marquez, di berbagai ajang balapan, termasuk seri Mandalika. Kehadiran perempuan asal Spanyol ini membuat para penggemar penasaran dengan sosoknya yang kerap disebut supercantik dan menawan.

Siapa Gemma Pinto?

Gemma Pinto lahir di Catalonia, Spanyol. Ia dikenal sebagai seorang model sekaligus influencer dengan latar belakang pendidikan di sekolah periklanan. Kariernya di dunia mode dan media sosial terbilang cukup menonjol. Di Instagram, ia telah memiliki lebih dari 317 ribu pengikut, dengan unggahan yang kerap menampilkan gaya hidup, fashion, hingga potret kebersamaannya dengan Marc Marquez.

Hubungan mereka mulai terkuak pada pertengahan 2023. Sejak itu, pasangan ini semakin terbuka memperlihatkan kedekatan lewat unggahan di media sosial maupun kemunculan bersama di sejumlah acara. Pinto pun ikut terbawa dalam atmosfer dunia MotoGP, terlihat rutin hadir mendampingi Marquez di berbagai Grand Prix.

Kedekatan dengan Marc Marquez

Marc Marquez, juara dunia MotoGP enam kali, selama ini dikenal cukup tertutup soal kehidupan pribadinya. Namun bersama Gemma Pinto, ia tampak lebih terbuka. Keduanya kerap membagikan momen kebersamaan, mulai dari liburan hingga mendukung satu sama lain dalam karier masing-masing.