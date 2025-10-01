Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Rabu, 01 Oktober 2025 |16:57 WIB
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Nama Gemma Pinto mendadak jadi sorotan publik setelah kerap terlihat menemani sang kekasih, pembalap MotoGP Marc Marquez, di berbagai ajang balapan, termasuk seri Mandalika. Kehadiran perempuan asal Spanyol ini membuat para penggemar penasaran dengan sosoknya yang kerap disebut supercantik dan menawan.

Siapa Gemma Pinto?

Gemma Pinto lahir di Catalonia, Spanyol. Ia dikenal sebagai seorang model sekaligus influencer dengan latar belakang pendidikan di sekolah periklanan. Kariernya di dunia mode dan media sosial terbilang cukup menonjol. Di Instagram, ia telah memiliki lebih dari 317 ribu pengikut, dengan unggahan yang kerap menampilkan gaya hidup, fashion, hingga potret kebersamaannya dengan Marc Marquez.

Hubungan mereka mulai terkuak pada pertengahan 2023. Sejak itu, pasangan ini semakin terbuka memperlihatkan kedekatan lewat unggahan di media sosial maupun kemunculan bersama di sejumlah acara. Pinto pun ikut terbawa dalam atmosfer dunia MotoGP, terlihat rutin hadir mendampingi Marquez di berbagai Grand Prix.

Kedekatan dengan Marc Marquez

Marc Marquez, juara dunia MotoGP enam kali, selama ini dikenal cukup tertutup soal kehidupan pribadinya. Namun bersama Gemma Pinto, ia tampak lebih terbuka. Keduanya kerap membagikan momen kebersamaan, mulai dari liburan hingga mendukung satu sama lain dalam karier masing-masing.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/194/3155660/aaliyah-jaD2_large.jpg
5 Potret Aaliyah Massaid Main Padel, Netizen: Enggak Kelihatan Habis Lahiran!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement