Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar

JAKARTA – Profil dan potret Karina Ranau, istri mendiang aktor Epy Kusnandar, kembali menjadi sorotan publik. Kepergian sang aktor meninggalkan duka mendalam, terutama bagi Karina yang selalu setia mendampingi Epy selama ini.

Karina terlihat nyaris pingsan saat jenazah Epy dimasukkan ke liang lahat. Dalam prosesi tabur bunga, ia tak mampu menahan tangis dan terus sesenggukan di samping pusara sang suami. Dengan suara bergetar, Karina menyampaikan pesan cinta sebagai salam perpisahan.

Sosok Karina Ranau dikenal sebagai model dan pernah merambah dunia tarik suara. Ia juga setia berada di sisi Epy ketika sang suami sempat vakum dari dunia sinetron dan film. Keduanya bahkan membuka usaha kuliner untuk memenuhi kebutuhan keluarga.