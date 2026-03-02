Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Potret Zahwa Massaid yang Diduga Pacar Baru Jefri Nichol

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |19:35 WIB
4 Potret Zahwa Massaid yang Diduga Pacar Baru Jefri Nichol
4 Potret Zahwa Massaid yang Diduga Pacar Baru Jefri Nichol (Foto: Instagram)
JAKARTA – Nama Zahwa Massaid belakangan menjadi perbincangan netizen usai diisukan menjalin kedekatan dengan aktor Jefri Nichol. Isu tersebut mencuat setelah Nichol mengunggah foto mesra bersama putri sulung Reza Artamevia dan Adjie Massaid tersebut.

Zahwa diketahui menetap di Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan. Meski begitu, ia tetap kerap kembali ke Indonesia untuk bertemu keluarga. Di media sosial Instagram, Zahwa cukup aktif membagikan potret keseharian hingga gaya fashion-nya yang mencuri perhatian.

Berikut empat potret Zahwa Massaid yang jadi sorotan:

1. Pose Elegan dan Modis

Zahwa dikenal dengan gaya elegan yang menjadi ciri khasnya. Rambut ikalnya yang natural dipadukan dengan pose wajah fierce membuat tampilannya terlihat standout. Gaya busana yang simpel dan kasual justru menambah kesan modis sekaligus classy.

zahwa

Halaman:
1 2 3
      






