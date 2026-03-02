Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Hati-Hati Kurma Oplosan Beredar di Pasaran, Ini Cara Membedakannya

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |14:19 WIB
Hati-Hati Kurma Oplosan Beredar di Pasaran, Ini Cara Membedakannya
Hati-Hati Kurma Oplosan Beredar di Pasaran, Ini Cara Membedakannya (Foto: Freepik)
JAKARTA – Selama Ramadhan, kurma menjadi salah satu buah favorit untuk berbuka puasa atau camilan sehat. Namun di tengah pasar yang semakin ramai, tidak semua kurma yang dijual memiliki kualitas premium dan asli.

Bahkan, ada juga kurma oplosan atau campuran yang tidak sesuai standar kualitas. Agar tidak salah pilih, berikut panduan membedakan kurma berkualitas tinggi dari yang biasa atau bahkan campuran murah.

Cara Membedakan Kurma Asli dan Palsu

1. Periksa Penampilan dan Warna

Langkah pertama adalah melihat tampilannya secara visual. Kurma premium memiliki warna seragam sesuai varietasnya. Misalnya, Medjool berwarna cokelat tua mengilap alami, sementara Ajwa cenderung hitam pekat tanpa bercak putih atau bintik tidak wajar.

Kurma yang tampak terlalu mengilap atau seperti dilapisi sesuatu patut dicurigai. Bisa jadi produsen menambahkan gula atau bahan lain agar terlihat lebih menarik. Ini kerap ditemukan pada produk kurma murah atau oplosan.

2. Ukur Tekstur dan Ketebalan

      
