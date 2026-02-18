Kenapa Kurma Bagus untuk Berbuka Puasa? Ini Jawabannya

JAKARTA - Kurma adalah makanan yang selalu ada saat berbuka puasa. Makanan khas Arab itu selalu menjadi ikon di saat bulan Ramadhan. Banyak masyarakat berburu kurma menjelang bulan Ramadhan. Hal itu dikarenakan suasana serta banyaknya para ahli bahkan pemuka agama yang menyarankan kurma sebagai makanan pembuka saat berbuka puasa.

Lalu, mengapa kurma sangat direkomendasikan untuk berbuka puasa?

Selain karena menjadi anjuran agama, memakan kurma saat berbuka juga banyak direkomendasikan oleh para ahli karena panganan kecil tersebut memiliki banyak khasiat dan manfaat bagi tubuh. Apalagi di saat kita sudah berpuasa sehari penuh, ketika tubuh membutuhkan banyak asupan gizi dan protein.

Melansir dari Review of Religions (International Health Section), kurma merupakan makanan yang kaya akan sumber nutrisi. Kandungan gula dalam kurma sendiri cenderung lebih rendah dengan dukungan kandungan lainnya seperti polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi sehingga tubuh bisa terhindar dari peradangan selama menjalani puasa.

Selain itu, kurma juga mengandung serat yang cukup banyak sehingga bisa membuat seseorang yang memakannya merasa puas dan kenyang lebih lama. Hal tersebut juga didukung oleh kandungan lainnya seperti vitamin A, B6, C, serta berbagai mineral.

Dalam kandungan mineral kurma terdapat sumber kalium yang baik berupa elektrolit yang membantu mengatur tekanan darah dan mencegah kram otot. Buah kurma mengandung protein (sekitar 3 persen) dan 23 asam amino berbeda, beberapa di antaranya tidak umum ditemukan pada buah-buahan lain.