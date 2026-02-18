Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Viral Tren Diet Sardine Fast, Bisa Buat Kulit Glowing?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |07:32 WIB
Viral Tren Diet Sardine Fast, Bisa Buat Kulit Glowing?
Viral Tren Diet Sardine Fast, Bisa Buat Kulit Glowing? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Belakangan ini media sosial diramaikan dengan tren diet ekstrem bernama sardine fast. Pola makan ini mengharuskan seseorang hanya mengonsumsi ikan sarden kalengan selama beberapa hari tanpa tambahan makanan lain.

Dilansir dari artikel di Vogue, tren ini mencuri perhatian karena klaimnya yang cukup bombastis. Mulai dari membantu menurunkan gula darah, mempercepat penurunan berat badan, hingga membuat kulit tampak lebih cerah atau glowing.

Sardine fast termasuk dalam kategori mono diet, yakni pola makan yang hanya berfokus pada satu jenis makanan dalam periode tertentu, biasanya 1 sampai 3 hari atau bahkan lebih. Selama menjalani diet ini, pelaku tidak mengonsumsi sayur, buah, karbohidrat, maupun makanan olahan lainnya. Tujuannya adalah membuat tubuh masuk ke kondisi metabolik tertentu serta memaksimalkan manfaat nutrisi yang terkandung dalam sarden.

Penulis Vogue, Hannah Coates, dikutip Rabu (18/2/2026), sempat mencoba pola makan ini selama tiga hari penuh. Pada hari pertama, ia mengaku merasa kenyang setelah mengonsumsi sarden, tetapi mulai merasa lelah di sore hari karena tidak ada asupan karbohidrat maupun sayuran.

 

