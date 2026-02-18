Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ternyata Pemanis Buatan Rendah Kalori, tetapi Bisa Memengaruhi Fungsi Otak

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |08:02 WIB
Ternyata Pemanis Buatan Rendah Kalori, tetapi Bisa Memengaruhi Fungsi Otak
Pemanis Buatan Rendah Kalori, tetapi Bisa Memengaruhi Fungsi Otak. (Ilustrasi : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemanis buatan seperti aspartam, sucralose, stevia, dan sakarin sering digunakan sebagai pengganti gula. Pilihan ini kerap dianggap lebih sehat daripada gula karena rendah kalori atau bahkan tanpa kalori.

Pemanis buatan banyak ditemukan dalam minuman diet, permen bebas gula, yogurt rendah lemak, serta berbagai produk berlabel “rendah gula”. Karena kandungan kalorinya yang minimal, pemanis ini kerap dipilih oleh mereka yang ingin menjaga berat badan atau mengontrol kadar gula darah.

Meski telah disetujui oleh berbagai lembaga kesehatan dan dinyatakan aman dalam batas konsumsi tertentu, sejumlah penelitian mulai mengaitkan pemanis buatan dengan beberapa dampak kesehatan. Di antaranya perubahan metabolisme, gangguan pada mikrobioma usus, hingga potensi penurunan fungsi kognitif, terutama pada orang dewasa yang lebih tua.

Beberapa studi melaporkan bahwa konsumsi pemanis buatan secara rutin dikaitkan dengan penurunan kemampuan kognitif, seperti gangguan memori, kesulitan dalam pemecahan masalah, serta penurunan performa fungsi otak seiring bertambahnya usia. Namun, hubungan ini belum dapat dipastikan sebagai sebab-akibat langsung.

Artinya, belum ada bukti kuat yang menyatakan bahwa pemanis buatan secara langsung menyebabkan penurunan fungsi otak. Hubungan antara keduanya masih terus diteliti lebih lanjut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/298/3201989//alpukat-nsWt_large.jpg
5 Ide Menu Sarapan Tinggi Serat Selain Oatmeal, Mudah Dibuat di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/482/3201993//susu_almond-DjAB_large.jpg
Ini yang Terjadi jika Konsumsi Susu Almond Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/482/3201861//menkes-TpRL_large.jpg
Puasa Sebentar Lagi, Menkes Budi Tantang Takjil Tim Gorengan vs Rebusan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/482/3201843//garam-jugx_large.jpg
Menambah Garam dalam Masakan Bisa Buat Umur Lebih Pendek? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/482/3201769//puasa-WSIa_large.jpg
4 Tips Tetap Nyaman Beraktivitas di Luar Rumah saat Berpuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/482/3201699//roti-SaEI_large.jpg
Penjelasan Sarapan Roti hingga Gorengan Picu Diabetes dan Kanker
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement