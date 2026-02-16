Puasa Sebentar Lagi, Menkes Budi Tantang Takjil Tim Gorengan vs Rebusan

JAKARTA - Menjelang masuknya bulan suci Ramadhan yang diperkirakan jatuh pada 19 Februari 2026, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan rekomendasi menu makanan sehat untuk berbuka puasa.

Melalui unggahan video di akun Instagram-nya @bgsadikin, ia membagikan tips dan edukasi agar tubuh mendapat asupan gula dan karbohidrat alami yang baik. Ia mencontohkan jagung rebus, kacang kukus, pisang kukus, dan ubi kukus sebagai pilihan menu berbuka.

Dalam video tersebut, Budi mengatakan bahwa tubuh manusia mengalami penurunan kadar gula dan karbohidrat saat berpuasa. Oleh karena itu, mengonsumsi makanan yang kaya akan gula dan karbohidrat alami sangat diperlukan.

“Sehabis puasa, pada saat berbuka lambung kita kosong. Sehingga kita perlu makan yang mengandung gula karena kadar gula kita juga rendah,” kata Budi dalam video unggahannya, dikutip Minggu (15/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa makanan tersebut mengandung karbohidrat kompleks yang akan diubah menjadi gula secara bertahap di dalam tubuh. Hal tersebut dinilai baik bagi tubuh seseorang yang telah berpuasa seharian.