HOME WOMEN LIFE

Kisah Achmad Nawir, Dokter Asal Indonesia Pengguncang Piala Dunia

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |12:19 WIB
Kisah Achmad Nawir, Dokter Asal Indonesia Pengguncang Piala Dunia
Achmad Nawir kala bermain di Piala Dunia. (Foto: Nationaal Archief)
KISAH Achmad Nawir menarik diulas. Dokter asal Indonesia ini sukses mengguncang panggung Piala Dunia, kompetisi sepakbola terakbar di dunia.

Kini, jelang Piala Dunia kembali bergulir, sosok Achmad Nawir kembali jadi sorotan. Kisahnya kembali ramai diperbincangkan.

Achmad Nawir

1. Kisah Achmad Nawir di Piala Dunia

Jauh sebelum Indonesia dikenal di pentas sepakbola internasional seperti sekarang, ada satu nama yang lebih dulu mencatat sejarah dunia. Dia adalah Achmad Nawir.

Achmad Nawir merupakan sosok dokter muda yang menjadi kapten tim Hindia Belanda di ajang Piala Dunia. Momen itu tepatnya terjadi di Piala Dunia FIFA 1938.

Achmad Nawir dikenal sebagai pemain berkacamata pertama yang tampil di Piala Dunia. Dia sekaligus tokoh pribumi yang mampu memimpin tim di tengah era kolonial Hindia Belanda.

Saat itu, Hindia Belanda mendapat kesempatan tampil di Piala Dunia setelah Jepang mengundurkan diri akibat konflik perang di Asia. Namun, perjalanan menuju turnamen tidak berjalan mulus. Terjadi ketegangan antara NIVU dan PSSI terkait siapa yang berhak mewakili Indonesia di ajang dunia tersebut.

Pada akhirnya, tim bentukan NIVU yang berangkat ke Prancis dengan diperkuat sejumlah pemain pribumi terbaik. Salah satu yang paling menonjol adalah Achmad Nawir.

Menariknya, di balik penampilannya di lapangan hijau, Achmad Nawir sebenarnya adalah mahasiswa kedokteran di NIAS Surabaya yang kini dikenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Meski berstatus calon dokter, kemampuan bermain bolanya tidak bisa dipandang sebelah mata.

 

