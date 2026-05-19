6 Kota Host Piala Dunia 2026 yang Wajib Masuk Bucket List Suporter

Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. (Foto: Freepik)

PIALA Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan pertandingan yang digelar di tiga negara sekaligus. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang ditunjuk jadi tuan rumah.

Selain menyaksikan pertandingan sepakbola kelas dunia, para suporter juga berkesempatan menjelajahi kota-kota ikonik di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Okezone sudah merangkum 6 kota yang bisa dikunjungi suporter karena memiliki budaya, kuliner, dan destinasi wisata yang berbeda-beda.

Berikut city guide beberapa kota paling menarik yang layak masuk daftar perjalanan selama Piala Dunia 2026:

1. New York City

New York yang terletak di Amerika Serikat ini menjadi salah satu kota yang paling dinantikan selama Piala Dunia 2026. Kawasan metropolitan ini akan menghadirkan atmosfer internasional dengan ribuan suporter dari seluruh dunia.

Daya tarik utama dari New York City adalah Times Square, Central Park, Statue of Liberty, hingga Broadway. Tak lupa, kehidupan malam di Manhattan juga bisa jadi daya tarik dari kota satu ini.

Jangan cuma keliling tempat wisata. Di New York, ada juga sederet kuliner menggunggah selera yang wajib dicoba. DI antaranya, ada New York-style pizza, bagel khas Manhattan, hingga street food halal cart.

Kota New York cocok untuk suporter yang ingin menikmati kombinasi sepakbola, hiburan, hingga belanja. Di kota ini, Anda juga bisa mencicipi wisata urban modern.

Untuk pertandingan Piala Dunia 2026, New York City juga akan menyajikan laga-laga seru yang dihelat di MetLife Stadium. Di antaranya, ada duel Brasil vs Maroko, Norwegia vs Senegal, hingga Panama vs Inggris.

2. Los Angeles

Masih di Amerika Serikat, ada Los Angeles. Kota yang satu ini menawarkan pengalaman yang lebih santai dengan cuaca hangat, pantai terkenal, dan budaya entertainment khas Hollywood.

Daya tarik utama dari Los Angeles adalah Hollywood Walk of Fame, Santa Monica Pier, hingga Universal Studios Hollywood. Sama seperti New York, di Los Angeles juga ada sejumlah kuliner menarik yang tak boleh kelewat untuk dicicipi. Ada taco ala California, korean BBQ di Koreatown, hingga burger klasik Amerika.

Los Angeles cocok untuk traveler yang ingin menggabungkan nonton bola dengan wisata pantai. Para suporter juga bisa sembari merasakan hiburan keluarga.

Untuk pertandingan Piala Dunia 2026, Los Angeles juga akan menyajikan laga-laga seru yang dihelar di SoFI Stadium. Di antarnaya, ada duel Swiss vs Bosnia and Herzegovina, Amerika Serikat vs Paraguay, Iran vs Selandia Baru, hingga Belgia vs Iran di fase grup.