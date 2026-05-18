BTS, Shakira dan Madonna Bakal Tampil Tanpa Diibayar di Half-Time Show Final Piala Dunia 2026

BTS, Shakira dan Madonna Bakal Tampil Tanpa Diibayar di Half-Time Show Final Piala Dunia 2026 (Foto: Instagram Bighit)

JAKARTA - BTS, Shakira, dan Madonna bakal tampil tanpa diibayar di half-time show final Piala Dunia 2026. FIFA menghadirkan konsep baru pada partai final Piala Dunia 2026 dengan menggelar pertunjukan jeda pertandingan yang akan diisi sejumlah musisi dunia.

Penyanyi asal Kolombia Shakira, ikon pop Madonna, serta grup asal Korea Selatan BTS disebut akan menjadi penampil utama dalam acara tersebut.

Pertunjukan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, pada 19 Juli 2026. Acara tersebut menjadi pertama kalinya FIFA menghadirkan konsep half-time show dalam final Piala Dunia.

Pengumuman penampilan para musisi itu disampaikan FIFA melalui unggahan video di Instagram pada Kamis lalu. Vokalis Chris Martin disebut turut terlibat dalam penyusunan daftar penampil bersama organisasi Global Citizen yang memproduksi acara tersebut.

Tampil Tanpa Bayaran

Melansir New York Times, para artis yang tampil tidak menerima bayaran untuk penampilan mereka. Sumber dari Global Citizen menyebut para musisi memilih menyumbangkan waktu mereka untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut.

Konsep ini disebut serupa dengan pertunjukan halftime di ajang Super Bowl, di mana para penampil utama biasanya tidak memperoleh honorarium langsung. Sebagai gantinya, para artis mendapatkan eksposur besar karena tampil di salah satu acara olahraga paling banyak ditonton di dunia.