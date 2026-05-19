Mengenal FIFA PASS, Jalur Prioritas Wawancara Buat yang Mau Nonton Langsung Piala Dunia 2026

PIALA Dunia 2026 akan segera bergulir dalam waktu dekat. Tepatnya, pesta olahraga terakbar di dunia tersebut akan dihelat mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

Jelang Piala Dunia 2026, Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) menghadirkan sistem baru yang bisa mempermudah suporter di seluruh dunia menyaksikan langsung laga-laga seru Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sistem itu bernama FIFA PASS.

Lantas, apa itu FIFA PASS? Bagaimana cara menggunakan sistem ini? Simak ulasan lengkapnya dalam artikel ini.

Mengenal FIFA PASS Piala Dunia 2026

Dilansir dari laman resmi FIFA, Selasa (19/5/2026), FIFA PASS merupakan singkatan dari FIFA Priority Appointment Scheduling System. FIFA PASS merupakan sistem penjadwalan wawancara visa prioritas bagi pemegang tiket resmi Piala Dunia FIFA 2026.

Melalui program ini, suporter yang membeli tiket langsung dari FIFA dapat memperoleh akses antrean wawancara visa yang lebih cepat di kedutaan atau konsulat Amerika Serikat. Tujuannya membantu penonton internasional agar memiliki cukup waktu menyelesaikan proses visa sebelum turnamen dimulai.

Program tersebut merupakan hasil kerja sama antara FIFA dan pemerintah Amerika Serikat. Hal ini diterapkan guna mendukung kelancaran mobilitas penonton selama ajang berlangsung.

Cara Mendapatkan FIFA PASS Piala Dunia 2026

Lalu, bagaimana cara mendapatkan FIFA PASS Piala Dunia 2026? Utamanya tentu bagi suporter dari Indonesia yang ingin menyaksikan Piala Dunia 2026.

Berikut langkah mendapatkan FIFA PASS Piala Dunia 2026

1. Membeli Tiket Resmi FIFA

Langkah pertama adalah membeli tiket pertandingan melalui platform resmi FIFA. Hanya pemegang tiket resmi yang berhak mengakses program FIFA PASS.

2. Login ke Akun FIFA

Masuk ke situs resmi FIFA menggunakan akun yang digunakan saat pembelian tiket.

3. Mengisi Formulir FIFA PASS

Isi formulir pendaftaran FIFA PASS dengan data pribadi sesuai paspor. Data yang harus dimasukkan adalah nama lengkap, nomor paspor, dan informasi identitas lainnya. Pastikan seluruh data sama persis dengan dokumen paspor untuk menghindari kendala saat proses visa.

4. Menyimpan Kode atau Kunci Registrasi

Setelah formulir dikirim, sistem akan menampilkan kode registrasi atau key. Kode tersebut perlu disimpan karena digunakan saat proses pengajuan visa Amerika Serikat.

Jika membeli lebih dari satu tiket, kode juga dapat dibagikan kepada pemegang tiket lain yang membutuhkan akses janji temu prioritas.

5. Mengajukan Visa Amerika Serikat

Selanjutnya, pemohon perlu mengajukan visa turis Amerika Serikat (umumnya visa B1/B2) melalui situs resmi pemerintah AS.

Ada sejumlah hal yang juga harus diperhatikan pemohon FIFA PASS ini. Pemohon tetap harus mengisi formulir DS-160, mengunggah foto, membayar biaya visa, dan menjadwalkan wawancara.

Saat sistem menanyakan status pemegang tiket FIFA, jawab sesuai kondisi sebenarnya agar sistem dapat memverifikasi akses FIFA PASS.

6. Menghadiri Wawancara Visa

Tahap terakhir adalah menghadiri wawancara di kedutaan atau konsulat Amerika Serikat sesuai jadwal yang diperoleh. Pemohon tetap wajib memenuhi seluruh persyaratan visa dan menjawab pertanyaan wawancara dengan jujur.