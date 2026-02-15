4 Tips Tetap Nyaman Beraktivitas di Luar Rumah saat Berpuasa

4 Tips Tetap Nyaman Beraktivitas di Luar Rumah saat Berpuasa. (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Cuaca panas terik sering dialami masyarakat, khususnya di bulan Ramadan ini. Teriknya matahari tentu membuat aktivitas di luar ruangan terasa berat, apalagi dalam kondisi sedang berpuasa.

Untuk itu, penting bagi Anda menjaga kesehatan dan menyiapkan beberapa hal agar aktivitas di luar ruangan tetap nyaman saat puasa di tengah cuaca panas. Persiapan ini penting supaya kondisi Anda tetap prima dan terhindar dari berbagai risiko kesehatan akibat panas yang terik.

Penasaran, apa saja tips tetap nyaman beraktivitas di luar ruangan saat cuaca panas? Berikut tipsnya, melansir Betterhealth, Minggu (15/3/2026).

1. Gunakan Pakaian yang Nyaman

Pertama, gunakan pakaian yang nyaman. Saat cuaca panas, pastikan Anda mengenakan pakaian berbahan katun yang menyerap keringat. Selain membuat nyaman, keringat yang terserap juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit.

Hindari pakaian berbahan berbulu atau kulit. Selain kurang nyaman, bahan tersebut tidak menyerap keringat dengan baik sehingga bisa mengganggu aktivitas Anda di cuaca panas.

2. Membawa Kipas Portabel

Membawa kipas portabel juga bisa membantu mengatasi rasa panas di luar rumah. Penggunaan kipas portabel ini dapat membantu Anda beraktivitas lebih nyaman karena memberikan aliran udara di tengah cuaca panas.

Cobalah untuk selalu membawa kipas portabel di dalam tas. Selain membantu membuat tubuh lebih sejuk, hal ini juga meningkatkan kenyamanan agar Anda lebih leluasa saat beraktivitas.