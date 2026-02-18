Ciri-Ciri Gen Z yang Terserang Diabetes Tipe 5, Sering Haus!

JAKARTA - Selama ini, jenis diabetes yang dikenal umum oleh masyarakat adalah diabetes tipe 1, tipe 2, dan diabetes gestasional. Namun, ternyata ada jenis diabetes yang berbeda dari umumnya, yaitu diabetes tipe 5.

Diabetes tipe 5 bukanlah diagnosis resmi yang diakui secara luas di seluruh dunia seperti tipe 1 atau tipe 2. Namun, tipe ini merupakan kondisi diabetes yang diakibatkan oleh gangguan genetik yang sangat spesifik, termasuk mutasi pada gen-gen yang memengaruhi produksi atau fungsi insulin.

Diabetes tipe 5 sering dianalogikan dengan diabetes monogenik karena hanya melibatkan satu gen yang bermasalah, berbeda dengan diabetes tipe 2 yang cenderung berkaitan dengan kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Diabetes tipe 5 biasanya terjadi karena mutasi gen tertentu yang berperan penting dalam produksi insulin atau fungsi sel pankreas.

Mutasi ini memengaruhi kemampuan tubuh dalam memproses glukosa secara normal sehingga menyebabkan kadar gula darah yang tinggi meskipun tidak disebabkan oleh mekanisme resistensi insulin seperti pada diabetes tipe 2. Karena penyebabnya yang sangat spesifik, diabetes tipe 5 sering terjadi pada orang yang tidak memiliki faktor risiko umum seperti obesitas, pola makan tidak sehat, atau riwayat keluarga diabetes tipe 2.

Dalam diabetes tipe 5, mutasi gen tertentu membuat sel beta pankreas tidak dapat memproduksi insulin dengan benar atau membuat tubuh tidak merespons insulin secara optimal. Akibatnya, glukosa tetap berada di dalam darah sehingga menyebabkan kadar gula darah tinggi.