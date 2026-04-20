Mitos atau Fakta: Kurang Tidur Picu Diabetes

JAKARTA - Tidur yang cukup adalah hal yang dibutuhkan agar tubuh tetap prima. Dengan tidur, tubuh bisa kembali memulihkan rasa lelah yang dirasakan, baik secara fisik maupun mental.

Namun, jangan salah, waktu tidur untuk beristirahat ini juga sangat dianjurkan tepat. Jika kamu kurang tidur, maka hal tersebut akan berdampak pada kondisi psikologis dalam berkegiatan esok hari saat bangun.

Menurut jurnal yang diterbitkan oleh Frontiers berjudul “The effects of sleep deprivation on cognitive flexibility: a scoping review of outcomes and biological mechanisms”, kurang tidur bisa mengurangi akurasi ketepatan otak dalam berpikir.

Selain itu, hal tersebut secara biologis bisa membuat pasokan oksigen ke otak berkurang, aliran darah ke otak tidak lancar, dan terjadi perubahan hormon serta gen dalam tubuh.

Sementara itu, melansir dari Harvard Health Publishing, kurang tidur bisa membuat tubuh lemas dan setiap sistem dalam tubuh rusak. Hal itu dapat menyebabkan kamu gampang terserang berbagai penyakit.