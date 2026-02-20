5 Manfaat Makan Kurma Saat Sahur dan Buka Puasa

JAKARTA - Kurma bukan sekadar makanan tradisional Ramadan. Sejak zaman Nabi Muhammad, kurma telah dianjurkan sebagai hidangan pembuka saat berbuka puasa. Selain mengikuti sunah, kebiasaan ini juga terbukti memiliki banyak manfaat dari sisi kesehatan.

Kandungan gula alami, serat, vitamin, dan mineral di dalam kurma menjadikannya pilihan ideal untuk mengembalikan energi sekaligus menjaga keseimbangan nutrisi tubuh.

1. Mengembalikan Energi dengan Cepat

Saat berbuka, tubuh membutuhkan asupan energi yang cepat diserap. Kurma mengandung gula alami seperti glukosa dan fruktosa yang mudah dicerna tubuh. Karena itu, makan kurma saat buka puasa membantu mengembalikan energi dengan cepat tanpa membebani sistem pencernaan.

2. Menjaga Kesehatan Pencernaan

Kurma kaya akan serat yang baik untuk sistem pencernaan. Mengonsumsi kurma saat sahur dapat membantu mencegah sembelit selama berpuasa. Serat juga membantu menjaga rasa kenyang lebih lama sehingga Anda tidak mudah lapar pada siang hari.

3. Menstabilkan Kadar Gula Darah