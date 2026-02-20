Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Hujan Deras Sejak Pagi, Apakah Kulit Tetap Butuh Sunscreen?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |08:13 WIB
Hujan Deras Sejak Pagi, Apakah Kulit Tetap Butuh Sunscreen?
Hujan Deras Sejak Pagi, Apakah Kulit Tetap Butuh Sunscreen? (Foto: Canva)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras mengguyur wilayah Jabodetabek sejak semalam. Cuaca mendung dan minimnya sinar matahari ini membuat banyak orang melewatkan pemakaian suncreen atau tabir surya pada kulit mereka.

Banyak orang mengira sunscreen hanya perlu dipakai saat cuaca panas dan matahari terik. Padahal, meskipun sedang musim hujan dan langit terlihat mendung, penggunaan sunscreen tetap penting untuk kesehatan kulit.

5 Alasan Tetap Memakai Sunscreen meski Hujan

1. Sinar UV Tetap Menembus Awan

Awan tidak sepenuhnya menghalangi sinar ultraviolet (UV). Sekitar 80% sinar UV masih dapat menembus awan dan mencapai kulit kita. Artinya, risiko kerusakan kulit akibat sinar UV tetap ada meski matahari tidak terlihat.

2. Mencegah Penuaan Dini

Paparan sinar UV secara terus-menerus dapat menyebabkan penuaan dini seperti keriput, flek hitam, dan kulit kendur. Sunscreen membantu melindungi kulit dari efek ini, sehingga kulit tetap sehat dan tampak awet muda meskipun cuaca sedang mendung.

3. Melindungi dari Risiko Kanker Kulit

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/611/3181671/kulit-nS5m_large.jpg
Cahaya Gadget Ternyata Bahaya Buat Kulit, Ini Pentingnya Pakai Sunscreen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/611/3178429/kulit-vnWj_large.jpg
Kulit Tetap Gosong Padahal Sudah Pakai Sunscreen? Ini Jawaban Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162922/sunscreen-T8ZX_large.jpg
Cara Pakai Sunscreen yang Benar, Jangan Salah Lagi Ya Ladies!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162916/sunscreen-klh4_large.jpg
Tak Pakai Suncreen Bisa Bikin Kanker Kulit? Cek Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/629/3156580/sunscreen-rB97_large.jpg
Apakah Anak Balita Boleh Pakai Sunscreen?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/611/3145619/sunscreen-XGVS_large.jpg
Pakai Sunscreen Malam Hari Bikin Jerawatan, Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement