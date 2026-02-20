Hujan Deras Sejak Pagi, Apakah Kulit Tetap Butuh Sunscreen?

JAKARTA - Hujan deras mengguyur wilayah Jabodetabek sejak semalam. Cuaca mendung dan minimnya sinar matahari ini membuat banyak orang melewatkan pemakaian suncreen atau tabir surya pada kulit mereka.

Banyak orang mengira sunscreen hanya perlu dipakai saat cuaca panas dan matahari terik. Padahal, meskipun sedang musim hujan dan langit terlihat mendung, penggunaan sunscreen tetap penting untuk kesehatan kulit.

5 Alasan Tetap Memakai Sunscreen meski Hujan

1. Sinar UV Tetap Menembus Awan

Awan tidak sepenuhnya menghalangi sinar ultraviolet (UV). Sekitar 80% sinar UV masih dapat menembus awan dan mencapai kulit kita. Artinya, risiko kerusakan kulit akibat sinar UV tetap ada meski matahari tidak terlihat.

2. Mencegah Penuaan Dini

Paparan sinar UV secara terus-menerus dapat menyebabkan penuaan dini seperti keriput, flek hitam, dan kulit kendur. Sunscreen membantu melindungi kulit dari efek ini, sehingga kulit tetap sehat dan tampak awet muda meskipun cuaca sedang mendung.

3. Melindungi dari Risiko Kanker Kulit