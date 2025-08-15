Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cara Pakai Sunscreen yang Benar, Jangan Salah Lagi Ya Ladies!

Aira Cecilia , Jurnalis-Jum'at, 15 Agustus 2025 |10:04 WIB
Cara Pakai Sunscreen yang Benar, Jangan Salah Lagi Ya Ladies!
Cara Pakai Sunscreen yang Benar, Jangan Salah Lagi Ya Ladies! (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Paparan sinar matahari berlebihan bisa memunculkan berbagai masalah kulit. Sinar ultraviolet (UV) merusak lapisan pelindung kulit sehingga kulit menjadi kering, kusam, dan kehilangan elastisitas.


Dalam jangka pendek dapat timbul sunburn (kemerahan), sementara jangka panjang memicu flek hitam, garis halus, keriput, hingga meningkatkan risiko kanker kulit.

Sunscreen berperan penting melindungi kulit dari radiasi UVA dan UVB. UVA mempercepat penuaan dini, sedangkan UVB menyebabkan kulit terbakar dan berkontribusi pada risiko kanker kulit.

Indonesia sebagai negara tropis mendapatkan paparan matahari hampir sepanjang tahun. Artinya, kulit terpapar UV bukan hanya saat di luar ruangan, tetapi juga saat berkendara atau berada di dalam ruangan dengan cahaya yang masuk melalui jendela.

“Treatment mahal seperti collagen stimulator atau skin booster pun akan percuma jika tidak memakai sunscreen sebagai kebiasaan harian,” tegas dr. Tiar Marina Octyvani, Sp.DV.

Agar tidak keliru, berikut tips menggunakan sunscreen yang efektif:

1. Pilih SPF ≥ 30 (broad-spectrum)

SPF menunjukkan perlindungan terhadap UVB. Untuk aktivitas harian, gunakan minimal SPF 30. Jika berlama-lama di luar ruangan, pertimbangkan SPF lebih tinggi dan pastikan tertera perlindungan UVA/UVB (broad-spectrum).

2. Jumlah: aturan 2–3 jari

Aplikasikan sebanyak 2 jari untuk wajah (hingga 3 jari bila termasuk leher dan telinga). Aturan ini membantu mendekati jumlah yang digunakan saat uji klaim produk. Ratakan merata ke wajah, leher, telinga, dan area yang sering terpapar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/611/3181671/kulit-nS5m_large.jpg
Cahaya Gadget Ternyata Bahaya Buat Kulit, Ini Pentingnya Pakai Sunscreen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/611/3178429/kulit-vnWj_large.jpg
Kulit Tetap Gosong Padahal Sudah Pakai Sunscreen? Ini Jawaban Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162916/sunscreen-klh4_large.jpg
Tak Pakai Suncreen Bisa Bikin Kanker Kulit? Cek Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/629/3156580/sunscreen-rB97_large.jpg
Apakah Anak Balita Boleh Pakai Sunscreen?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/611/3145619/sunscreen-XGVS_large.jpg
Pakai Sunscreen Malam Hari Bikin Jerawatan, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/612/3142096/awas_ini_bahayanya_tak_pakai_sunscreen_saat_keluar_rumah-zILT_large.jpg
Awas! Ini Bahayanya Tak Pakai Sunscreen saat Keluar Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement