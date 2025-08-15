Cara Pakai Sunscreen yang Benar, Jangan Salah Lagi Ya Ladies!

JAKARTA — Paparan sinar matahari berlebihan bisa memunculkan berbagai masalah kulit. Sinar ultraviolet (UV) merusak lapisan pelindung kulit sehingga kulit menjadi kering, kusam, dan kehilangan elastisitas.



Dalam jangka pendek dapat timbul sunburn (kemerahan), sementara jangka panjang memicu flek hitam, garis halus, keriput, hingga meningkatkan risiko kanker kulit.

Sunscreen berperan penting melindungi kulit dari radiasi UVA dan UVB. UVA mempercepat penuaan dini, sedangkan UVB menyebabkan kulit terbakar dan berkontribusi pada risiko kanker kulit.

Indonesia sebagai negara tropis mendapatkan paparan matahari hampir sepanjang tahun. Artinya, kulit terpapar UV bukan hanya saat di luar ruangan, tetapi juga saat berkendara atau berada di dalam ruangan dengan cahaya yang masuk melalui jendela.

“Treatment mahal seperti collagen stimulator atau skin booster pun akan percuma jika tidak memakai sunscreen sebagai kebiasaan harian,” tegas dr. Tiar Marina Octyvani, Sp.DV.

Agar tidak keliru, berikut tips menggunakan sunscreen yang efektif:

1. Pilih SPF ≥ 30 (broad-spectrum)

SPF menunjukkan perlindungan terhadap UVB. Untuk aktivitas harian, gunakan minimal SPF 30. Jika berlama-lama di luar ruangan, pertimbangkan SPF lebih tinggi dan pastikan tertera perlindungan UVA/UVB (broad-spectrum).

2. Jumlah: aturan 2–3 jari

Aplikasikan sebanyak 2 jari untuk wajah (hingga 3 jari bila termasuk leher dan telinga). Aturan ini membantu mendekati jumlah yang digunakan saat uji klaim produk. Ratakan merata ke wajah, leher, telinga, dan area yang sering terpapar.