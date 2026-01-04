Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pria Poni Lempar, Kibasannya Bikin Hati Cewe-Cewe Takluk

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |09:34 WIB
Viral Pria Poni Lempar, Kibasannya Bikin Hati <i>Cewe-Cewe</i> Takluk
Viral Poni Lempar, Kibasan Penakluk Hati Cewek-Cewek. (Foto: TikTok jiroooo_oo)
A
A
A

JAKARTA - Beredar sebuah video seorang pria dengan potongan rambut poni lempar. Pria itu kerap mengibaskan poninya dalam waktu yang singkat sehingga viral.

Bahkan dalam video berdurasi 15 detik, pria ini mampu mengibaskan poninya sebanyak 13 kali. Netizen pun menghitung, apabila dalam satu hari 24 jam, maka terdapat 86.400 detik.

"Berarti dia ngibasin rambutnya bisa sampai 1.123.200 kali dalam satu hari," demikian prediksi netizen seperti dikutip shopipit_owner, Minggu (4/1/2026).

Pria itu adalah seorang pedagang nasi goreng yang menyediakan sejumlah menu termasuk mi goreng. Pria itu tampak rapi menggunakan kemeja putih lengan panjang bermotif biru muda.

Saat mengaduk-aduk nasi goreng dan mengocok telur sebagai hidangan, dia terus menggibas-gibaskan rambutnya. "Duar.. duar.. kibasan penakluk hati cewek-cewek," ujarnya.

Pada akun lain disebutkan, pria itu sudah ditawari sejumlah produk shampo. Namun tawaran itu ditolak, sebab dia hanya ingin berdagang nasi goreng.

Komentar netizen pun beragam:

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
