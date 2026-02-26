Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Camilan Sehat Murah Meriah yang Bikin Usus Lebih Sehat

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |09:02 WIB
5 Camilan Sehat Murah Meriah yang Bikin Usus Lebih Sehat
Rekomendasi 5 Camilan Sehat Murah Meriah yang Bikin Usus Lebih Sehat. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menjaga kesehatan usus tidak hanya bisa dilakukan dengan meminum minuman probiotik. Bakteri baik dalam tubuh memang membutuhkan "makanan" agar bisa berkembang dengan optimal.

Prebiotik adalah jenis serat yang tidak dicerna tubuh, tetapi difermentasi oleh bakteri baik di usus. Hasilnya akan mendukung kesehatan pencernaan, metabolisme, bahkan sistem imun.

Namun,  dikutip verywellhealth Kamis (26/2/2026), menjaga kesehatan usus tidak perlu makanan mahal atau suplemen khusus. Banyak camilan yang mudah didapatkan sehari-hari yang kaya akan prebiotik, di antaranya:

1. Pisang

Pisang, terutama yang masih agak hijau, mengandung resistant starch yang bersifat prebiotik. Jenis pati ini tidak langsung dicerna di usus kecil, melainkan menjadi makanan bagi bakteri baik di usus besar.

2. Almond

Almond bukan hanya sumber lemak sehat, tapi juga mengandung serat fermentable dan polifenol. Konsumsi almond dikaitkan dengan peningkatan produksi butyrate, salah satu asam lemak rantai pendek yang penting untuk kesehatan kolon.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/482/3203658//rokok-BvPQ_large.jpg
Merokok Ternyata Bisa Merusak Mata, Kenali Gejalanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/482/3203535//bandara-Tns8_large.jpg
Australia Notifikasi Soal Temuan Kasus Campak dengan Riwayat Perjalanan dari Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/612/3203498//idai_konpres-BrjJ_large.jpeg
5 Fakta Pemecetan Dokter Spesialis Anak yang Diungkapkan IDAI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/612/3203380//sahur-9XcF_large.jpg
7 Kebiasaan Salah saat Puasa yang Sering Dianggap Sepele, Padahal Berdampak Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/482/3203330//minyak-xioT_large.jpg
Ternyata Minyak Zaitun Bikin Makanan Makin Bernutrisi, Baik untuk Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/482/3203027//fitness-Cmr6_large.jpg
Fitness Enthusiast Khawatir Otot Kempes Saat Puasa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement