5 Camilan Sehat Murah Meriah yang Bikin Usus Lebih Sehat

JAKARTA - Menjaga kesehatan usus tidak hanya bisa dilakukan dengan meminum minuman probiotik. Bakteri baik dalam tubuh memang membutuhkan "makanan" agar bisa berkembang dengan optimal.

Prebiotik adalah jenis serat yang tidak dicerna tubuh, tetapi difermentasi oleh bakteri baik di usus. Hasilnya akan mendukung kesehatan pencernaan, metabolisme, bahkan sistem imun.

Namun, dikutip verywellhealth Kamis (26/2/2026), menjaga kesehatan usus tidak perlu makanan mahal atau suplemen khusus. Banyak camilan yang mudah didapatkan sehari-hari yang kaya akan prebiotik, di antaranya:

1. Pisang

Pisang, terutama yang masih agak hijau, mengandung resistant starch yang bersifat prebiotik. Jenis pati ini tidak langsung dicerna di usus kecil, melainkan menjadi makanan bagi bakteri baik di usus besar.

2. Almond

Almond bukan hanya sumber lemak sehat, tapi juga mengandung serat fermentable dan polifenol. Konsumsi almond dikaitkan dengan peningkatan produksi butyrate, salah satu asam lemak rantai pendek yang penting untuk kesehatan kolon.