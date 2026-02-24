Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Kebiasaan Salah saat Puasa yang Sering Dianggap Sepele, Padahal Berdampak Besar

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |16:13 WIB
7 Kebiasaan Salah saat Puasa yang Sering Dianggap Sepele, Padahal Berdampak Besar
7 Kebiasaan Salah saat Puasa yang Sering Dianggap Sepele, Padahal Berdampak Besar. (Foto: freepik)
JAKARTA - Bulan Ramadhan, perubahan pola makan dan jam istirahat kerap membuat banyak orang tanpa sadar melakukan kebiasaan yang kurang tepat saat berpuasa. Mulai dari minum berlebihan saat sahur hingga langsung rebahan setelah makan, hal-hal kecil ini sering dianggap sepele.

Padahal, kebiasaan tersebut bisa berdampak pada kondisi tubuh selama menjalani ibadah puasa. Seorang perawat bernama Rizal yang aktif membagikan edukasi kesehatan di media sosial X mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam mengatur asupan dan aktivitas selama Ramadhan.

Lewat cuitannya, Rizal merangkum tujuh kebiasaan yang sebaiknya dihindari agar tubuh tetap bugar selama berpuasa, seperti dikutip Selasa (24/2/2026).  

1. Minum teh atau kopi saat sahur
Teh dan kopi mengandung kafein yang bersifat diuretik, sehingga dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil. Akibatnya, cairan tubuh lebih cepat keluar dan berisiko membuat tubuh lebih mudah haus di siang hari.

2. Minum terlalu banyak saat sahur
Banyak orang berpikir minum air sebanyak-banyaknya saat sahur bisa menjadi “bekal” cairan seharian. Faktanya, tubuh tidak bisa menyimpan air dalam jumlah berlebihan sekaligus. Jika terlalu banyak, cairan justru akan terbuang dan bisa membuat perut terasa tidak nyaman.

3. Langsung tidur setelah sahur
Kebiasaan langsung rebahan atau tidur setelah makan sahur dapat meningkatkan risiko asam lambung naik. Posisi berbaring membuat proses pencernaan tidak optimal dan memicu rasa tidak nyaman di lambung.

 

