HOME WOMEN FOOD

Berburu Nasi Briyani untuk Buka Puasa, Betrand Peto Rela Motoran Bareng Ruben Onsu

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |12:03 WIB
Berburu Nasi Briyani untuk Buka Puasa, Betrand Peto Motoran Bareng Ruben Onsu. (Foto: Freepik)
Berburu Nasi Briyani untuk Buka Puasa, Betrand Peto Motoran Bareng Ruben Onsu. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Betrand Peto alias Onyo ikut hanyut dalam keseruan berburu takjil di Ramadan tahun ini. Meski tak menjalankan puasa, Onyo mengaku rutin melakukan hal itu bersama, sang ayah, Ruben Onsu. 

Keduanya bahkan menyempatkan diri untuk berboncengan motor demi mendapatkan takjil favorit mereka. 

Ruben Onsu dan Betrand Peto (Foto: Instagram Ruben Onsu)

"Motoran sama Ayah kemarin nyari takjil. Ya seru, pastinya seru karena buka puasa sama Ayah dan juga nemenin Ayah sahur itu seru banget," kata Onyo saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, dikutip Selasa (24/2/2026). 

Selain menyukai gorengan dan kolak, Onyo sangat menyukai salah satu menu khas Timur Tengah yang jadi hidangan wajib saat sahur dan berbuka. 

 

