Berbagi Makanan Saat Ramadhan, Tradisi Sosial yang Penuh Makna

JAKARTA - Bulan Ramadhan identik dengan meningkatnya aktivitas berbagi di tengah masyarakat. Salah satu praktik yang paling sering dilakukan adalah menyediakan makanan untuk berbuka puasa. Tradisi ini tidak hanya berlangsung di lingkungan keluarga, tetapi juga meluas ke ruang publik melalui berbagai kegiatan sosial.

Dalam konteks sosial, kegiatan berbagi makanan saat Ramadhan menjadi bentuk solidaritas yang memperkuat hubungan antarmasyarakat. Momentum berbuka puasa kerap dimanfaatkan sebagai ajang mempererat silaturahmi, membangun empati, sekaligus membantu mereka yang membutuhkan akses makanan yang layak.

Di sisi lain, aktivitas ini juga mendorong tumbuhnya gerakan kolektif, baik yang digagas individu, komunitas, hingga lembaga sosial. Berbagai bentuk partisipasi tersebut menunjukkan bahwa berbagi makanan bukan sekadar tradisi musiman, melainkan bagian dari budaya gotong royong yang telah lama mengakar.

Untuk melakukan amalan memberi makan orang yang berpuasa juga bisa dilakukan dengan berbagai cara. Berikut ini dikutip dari laman resmi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI, Selasa (24/2/2026).

1. Menyediakan hidangan berbuka untuk keluarga dan tetangga

Menyediakan hidangan berbuka di lingkungan terdekat menjadi langkah sederhana yang bisa dilakukan siapa saja. Tradisi ini sering kali dilakukan dengan mengundang tetangga atau kerabat untuk berbuka bersama di rumah.

Selain mempererat hubungan personal, kegiatan ini juga menciptakan ruang interaksi sosial yang hangat. Dalam skala kecil, berbagi makanan di lingkungan sekitar dapat memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian antarwarga.

2. Membagikan takjil atau paket makanan kepada masyarakat

Pembagian takjil di ruang publik menjadi pemandangan umum selama Ramadhan . Kegiatan ini biasanya dilakukan di jalan raya, masjid, atau pusat keramaian menjelang waktu berbuka puasa.

Selain membantu masyarakat yang masih dalam perjalanan, aksi ini juga mencerminkan kepedulian sosial yang praktis dan langsung dirasakan. Banyak komunitas maupun individu yang berpartisipasi secara sukarela dalam kegiatan ini setiap tahunnya.