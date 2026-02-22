Fitness Enthusiast Khawatir Otot Kempes Saat Puasa?

JAKARTA - Berpuasa kerap menjadi kekhawatiran bagi binaragawan maupun fitness enthusiast karena massa otot dikhawatirkan berkurang atau kempes. Hal ini terjadi karena intensitas latihan di bulan Ramadan biasanya menurun, terutama pada pagi atau siang hari.

Lalu, bagaimana cara menjaga massa otot agar tidak menyusut meski intensitas latihan berkurang saat berpuasa? Berikut penjelasan dr. Caleb Leonardo Halim, dokter spesialis kedokteran olahraga di Indonesia.

Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya @dok.calebspko, ia membagikan dua tips praktis agar massa otot tetap terjaga selama Ramadan.

Tips pertama adalah tidak berhenti latihan beban. Menurut dr. Caleb, meski sedang berpuasa, latihan angkat beban tidak perlu dihentikan sepenuhnya. Intensitasnya bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh, misalnya dengan beban yang lebih ringan.

“Yang pertama, kalian tetap latihan beban. Jadi jangan sampai cuti dari latihan. Tetap latihan walaupun intensitasnya ringan, bebannya lebih ringan. Itu tetap bisa mempertahankan massa otot,” ujar dr. Caleb dalam videonya, dikutip Sabtu (21/2/2026).