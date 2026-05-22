Benarkah Harus Pakai Raket dan Sepatu Mahal untuk Hindari Cedera? Ini Kata Dokter

BANYAK orang yang mulai rutin berolahraga. Utamanya olahraga yang tengah hits saat ini, seperti padel, tenis, hingga pilates.

Untuk orang yang menggeluti olahrgaa padel, banyak pihak bertanya-tanya apakah harus memakai peralatan mahal agar terhindar dari cedera. Apakah benar semakin mahal raket atau sepatu padel, semakin aman tubuh dari risiko cedera?

1. Sepatu Tak Harus Mahal

Menurut Dokter ortopedi dari Rumah Sakit Columbia, dr. Aldo Fransiskus Marsetio, B.med.Sc, Sp.OT(K), Subsp. CO (K), pun memberikan penjelasannya dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Official Okezone, salah satu kunci utama untuk mencegah cedera saat berolahraga adalah menggunakan perlengkapan yang sesuai atau proper equipment. Namun, hal ini bukan berarti harus selalu membeli yang paling mahal.

Untuk sepatu olahraga, misalnya, tidak disarankan menggunakan sepatu biasa seperti sneakers kasual saat melakukan aktivitas fisik intens. Sepatu yang digunakan sebaiknya memang dirancang khusus untuk olahraga agar mendukung gerakan tubuh dengan baik.

“Jadi memang salah satu prinsip dari mencegah cedera olahraga itu memang harus menggunakan proper equipment. Jadi memang harus menggunakan peralatan yang sesuai,” ujar dr. Aldo.

“Kalau untuk sepatu memang enggak bisa cuma pakai sneakers gitu untuk olahraga pasaran. Tapi bukan berarti harus beli yang mahal, enggak. Yang penting proper, misalnya sepatu untuk training yang memang dibuat untuk aktivitas bergerak cepat,” lanjutnya.