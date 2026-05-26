15 Contoh Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2026

JAKARTA - Umat Muslim di seluruh dunia menyambut perayaan Idul Adha 2026 dengan penuh suka cita. Hari raya ini identik dengan ibadah kurban sebagai simbol keikhlasan, ketaatan, dan kepedulian terhadap sesama.

Selain menjadi momen beribadah, Idul Adha juga dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi bersama keluarga, sahabat, dan kerabat. Tak sedikit orang yang ingin memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha dengan kalimat yang hangat, penuh doa, dan menyentuh hati.

Ucapan Idul Adha bukan sekadar formalitas, tetapi juga bisa menjadi bentuk doa serta harapan baik bagi orang-orang terdekat. Berikut 15 contoh ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2026 yang bisa dibagikan:

Ucapan Hari Raya Idul Adha 2026

Selamat Hari Raya Idul Adha 2026. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah dan pengorbanan kita, serta melimpahkan keberkahan dalam hidup. Idul Adha mengajarkan arti ikhlas dan taat kepada Allah SWT. Semoga kita selalu diberi hati yang sabar dan penuh syukur. Selamat merayakan Hari Raya Kurban. Semoga kebersamaan, cinta, dan kepedulian selalu menyertai keluarga kita. Semoga semangat pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS menjadi inspirasi untuk terus berbuat baik kepada sesama. Selamat Idul Adha 1447 H. Semoga setiap langkah hidup kita dipenuhi keberkahan dan kedamaian. Di hari yang suci ini, mari saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi. Selamat Hari Raya Idul Adha 2026. Semoga setiap hewan kurban yang disembelih menjadi simbol keikhlasan dan wujud kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Selamat Idul Adha. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah. Hari Raya Kurban menjadi pengingat bahwa cinta sejati lahir dari ketulusan dan pengorbanan. Selamat Idul Adha 2026. Semoga di momen penuh berkah ini, hati kita semakin dekat kepada Allah SWT dan dipenuhi rasa syukur. Selamat Idul Adha 2026. Semoga seluruh doa baik dan harapan indah dikabulkan oleh Allah SWT. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk berbagi kebahagiaan dan menebar kebaikan kepada sesama. Semoga setiap pengorbanan yang dilakukan hari ini menjadi jalan menuju keberkahan dunia dan akhirat. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga hidup kita selalu dipenuhi kedamaian, keberkahan, dan cinta kasih. Di hari yang penuh rahmat ini, semoga kita menjadi pribadi yang lebih ikhlas, sabar, dan semakin kuat dalam keimanan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.