Ternyata Jerawat Bisa Jadi Tanda Tubuh Sedang Tidak Seimbang

JAKARTA - Jerawat selama ini kerap dianggap sekadar masalah pada permukaan kulit. Padahal, kondisi tersebut tidak selalu hanya dipengaruhi oleh minyak berlebih, pori-pori tersumbat, atau faktor kebersihan kulit semata.

Seiring berkembangnya pemahaman mengenai kesehatan kulit, berbagai penelitian menunjukkan bahwa jerawat juga dapat dipengaruhi oleh kondisi tubuh dari dalam, termasuk pencernaan, inflamasi, pola makan, tingkat stres, hingga keseimbangan nutrisi.

Pendekatan terhadap perawatan kulit pun kini mulai berkembang menjadi lebih menyeluruh. Tidak hanya fokus pada skincare topikal, kesehatan kulit juga semakin sering dikaitkan dengan kondisi tubuh secara keseluruhan.

Kulit sendiri sering disebut sebagai salah satu cerminan kondisi tubuh. Ketika tubuh berada dalam kondisi kurang seimbang, kulit dapat menunjukkan berbagai respons, seperti tampak kusam, lebih berminyak, mudah mengalami kemerahan, hingga muncul jerawat.

Salah satu konsep yang kini semakin banyak dibahas dalam dunia kesehatan kulit adalah gut-skin axis, yaitu hubungan antara kesehatan saluran pencernaan, mikrobiota usus, sistem imun, proses inflamasi, dan kondisi kulit.