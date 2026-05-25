Bahaya Tutup Mulut Pakai Tangan saat Batuk, Virus Bisa Menyebar

JAKARTA - Menutup mulut dengan tangan saat batuk masih sering dilakukan banyak orang. Padahal, kebiasaan tersebut justru dinilai kurang tepat karena berpotensi menyebarkan virus dan bakteri ke orang lain melalui sentuhan pada benda maupun kontak langsung.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengingatkan masyarakat agar tidak lagi menggunakan telapak tangan untuk menutup mulut saat batuk.

“Kalau kamu batuk, masih kayak tadi nutup pakai telapak tangan, berhenti, itu salah,” kata Budi dalam unggahan video di akun Instagramnya.

Ia menjelaskan, tangan yang digunakan untuk menutup batuk dapat terkontaminasi bakteri atau virus. Setelah itu, tangan biasanya digunakan untuk memegang berbagai benda, seperti gagang pintu, ponsel, hingga berjabat tangan dengan orang lain.

Akibatnya, kuman dari batuk bisa berpindah dan menyebar ke lingkungan sekitar.