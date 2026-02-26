Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Masjid Tjia Kaang Hoo di Sudut Pasar Rebo, Berarsitektur Tionghoa dan Betawi

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |08:12 WIB
Mengenal Masjid Tjia Kaang Hoo di Sudut Pasar Rebo, Berarsitektur Tionghoa dan Betawi
Mengenal Masjid Tjia Kaang Hoo di Sudut Pasar Rebo, Berarsitektur Tionghoa dan Betawi. (Foto: Niko Prayoga)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah bangunan megah dan deretan rumah ibadah yang terus berkembang di Jakarta, sebuah bangunan di sudut Pasar Rebo, Jakarta Timur, diam-diam menunjukkan eksistensinya sebagai rumah ibadah umat Muslim (masjid) yang cukup unik. Masjid Tjia Kaang Hoo merupakan rumah ibadah dengan nuansa arsitektur khas Tionghoa.

Sekilas, masjid yang terletak di Jalan Haji Soleh, Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur ini terlihat seperti kelenteng dengan warna merah dan emas yang mendominasi serta lampion yang menggelantung di sepanjang jalan menuju masjid tersebut. Namun azan yang berkumandang menegaskan bahwa bangunan itu merupakan sebuah masjid yang berdiri kokoh.

Frans (37), pengurus DKM sekaligus Ketua Yayasan Haji Abdul Soleh, mengatakan keunikan masjid ini ada pada arsitekturnya. Jika biasanya masjid identik dengan arsitektur gaya Timur Tengah, Masjid Tjia Kaang Hoo justru menonjolkan diri dengan gaya arsitektur yang mirip kelenteng. Bahkan tata letak ruangan, gerbang, dan hiasan yang digunakan juga hampir menyerupai sebuah kelenteng.

Masjid Tjia Kaang Hoo

(Masjid Tjia Kaang Hoo. Foto: Niko Prayoga) 

Alasannya, sebagai representasi bahwa Tjia Kaang Hoo atau yang dikenal dengan Haji Abdul Soleh sebagai pendiri masjid dulunya beragama Konghucu. Ia kemudian menjadi mualaf dan menyebarkan agama Islam dengan membentuk majelis taklim di rumahnya yang kini menjadi Masjid Tjia Kaang Hoo.

“Jadi yang pertama mengenai arsitekturnya, sebetulnya ini berbentuk agak seperti kelenteng. Nah, kenapa seperti kelenteng? Karena awal mula di sinilah mengingat sejarah almarhum Haji Abdul Soleh atau Tjia Kaang Hoo ini, pada saat belum memeluk agama Islam atau belum mualaf, beliau keyakinannya bukan Islam sehingga kita abadikan dalam sebuah bangunan,” kata Frans saat diwawancarai di Masjid Tjia Kaang Hoo, Rabu (25/2/2026).

Namun jika diperhatikan lebih detail, arsitektur masjid ini ternyata merupakan perpaduan antara arsitektur Islam, Betawi, dan Tionghoa. Hal itu dapat dilihat dari hiasan gigi balang khas Betawi yang terpasang di bagian luar masjid dengan sangat rapi dan presisi.

“Nah, ini seperti gigi (gigi balang) di depan, disebutnya di Betawi. Ini khas Betawi, yang paling menonjol dalam budaya Betawi itu seperti ini,” ucap dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/482/3208290//sehat-oBRx_large.jpg
Tips Menjaga Berat Badan Setelah Lebaran, Terapkan 6 Langkah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/482/3207851//diabetes-sHjw_large.jpg
Cara Cegah Gula Darah Setelah Makan Manis-Manis di Momen Lebaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/612/3207836//idul_fitri-MP0E_large.jpg
Tradisi Unik Perayaan Idul Fitri di 5 Negara, Makan Kebab hingga Bihun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/629/3206122//rupiah-ZN6F_large.jpg
Moms Jangan Jadi Investasi Bodong, saat Anak Dapat Salam Tempel Lebaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/338/3208104//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-gocE_large.jpg
Pramono: Transaksi Ramadhan di Jakarta Tembus Rp21 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/338/3208091//viral-oh6H_large.jpg
Malam Takbiran Diguyur Hujan Deras, Deretan Bedug di Bundaran HI Tak Jadi Ditabuh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement