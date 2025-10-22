Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Kulit Tetap Gosong Padahal Sudah Pakai Sunscreen? Ini Jawaban Dokter

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |09:55 WIB
Kulit Tetap Gosong Padahal Sudah Pakai Sunscreen? Ini Jawaban Dokter
Kulit Tetap Gosong Padahal Sudah Pakai Sunscreen? Ini Jawaban Dokter (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kenapa kulit tetap gosong padahal sudah pakai sunscreen? Simak jawaban dokter yuk!

Di balik meningkatnya tren olahraga outdoor, paparan sinar UV menjadi tantangan terbesar bagi kulit, terutama di negara tropis seperti Indonesia.

Namun, banyak pula masyarakat yang merasa perubahan pigmen kulitnya tetap menggelap usai olahraga di luar ruangan meski sudah menggunakan sunscreen. Dokter pun menjelaskan, bila kulit terasa panas atau tampak lebih gelap setelah olahraga di luar ruangan, itu bukan berarti sunscreen tidak bekerja.

“Penggelapan ringan adalah reaksi alami melanin untuk melindungi diri dari sinar UV. Dengan penggunaan yang benar, lapisan kulit tetap aman dan warna kulit akan kembali normal seiring waktu,” jelas dr. Margaretha Indah Maharani, Sp.DVE, FINSDV, FAADV, Dokter Spesialis Kulit, dalam keterangan resmi, Selasa (21/10/2025).

Meski begitu, pemilihan produk sunscreen juga bisa membantu mengatasi hiperpigmentasi yang kerap menjadi masalah banyak masyarakat, khususnya mereka yang sering berkegiatan di luar ruangan. Adapun jenis sunscreen dengan Anthelios UVMUNE 400 memberikan perlindungan spektrum luas terhadap sinar UVA ultra-panjang, yakni jenis sinar UV paling merusak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/611/3181671/kulit-nS5m_large.jpg
Cahaya Gadget Ternyata Bahaya Buat Kulit, Ini Pentingnya Pakai Sunscreen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162922/sunscreen-T8ZX_large.jpg
Cara Pakai Sunscreen yang Benar, Jangan Salah Lagi Ya Ladies!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162916/sunscreen-klh4_large.jpg
Tak Pakai Suncreen Bisa Bikin Kanker Kulit? Cek Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/629/3156580/sunscreen-rB97_large.jpg
Apakah Anak Balita Boleh Pakai Sunscreen?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/611/3145619/sunscreen-XGVS_large.jpg
Pakai Sunscreen Malam Hari Bikin Jerawatan, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/612/3142096/awas_ini_bahayanya_tak_pakai_sunscreen_saat_keluar_rumah-zILT_large.jpg
Awas! Ini Bahayanya Tak Pakai Sunscreen saat Keluar Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement