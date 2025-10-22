Kulit Tetap Gosong Padahal Sudah Pakai Sunscreen? Ini Jawaban Dokter

JAKARTA – Kenapa kulit tetap gosong padahal sudah pakai sunscreen? Simak jawaban dokter yuk!

Di balik meningkatnya tren olahraga outdoor, paparan sinar UV menjadi tantangan terbesar bagi kulit, terutama di negara tropis seperti Indonesia.

Namun, banyak pula masyarakat yang merasa perubahan pigmen kulitnya tetap menggelap usai olahraga di luar ruangan meski sudah menggunakan sunscreen. Dokter pun menjelaskan, bila kulit terasa panas atau tampak lebih gelap setelah olahraga di luar ruangan, itu bukan berarti sunscreen tidak bekerja.

“Penggelapan ringan adalah reaksi alami melanin untuk melindungi diri dari sinar UV. Dengan penggunaan yang benar, lapisan kulit tetap aman dan warna kulit akan kembali normal seiring waktu,” jelas dr. Margaretha Indah Maharani, Sp.DVE, FINSDV, FAADV, Dokter Spesialis Kulit, dalam keterangan resmi, Selasa (21/10/2025).

Meski begitu, pemilihan produk sunscreen juga bisa membantu mengatasi hiperpigmentasi yang kerap menjadi masalah banyak masyarakat, khususnya mereka yang sering berkegiatan di luar ruangan. Adapun jenis sunscreen dengan Anthelios UVMUNE 400 memberikan perlindungan spektrum luas terhadap sinar UVA ultra-panjang, yakni jenis sinar UV paling merusak.