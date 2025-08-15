Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tak Pakai Suncreen Bisa Bikin Kanker Kulit? Cek Faktanya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 15 Agustus 2025 |08:42 WIB
Tak Pakai Suncreen Bisa Bikin Kanker Kulit? Cek Faktanya
Tak Pakai Suncreen Bisa Bikin Kanker Kulit? Cek Faktanya (Foto: Freepik)
JAKARTA - Sunscreen merupakan salah satu skincare yang bisa digunakan sejak usia remaja untuk menjaga kulit dari paparan matahari. Masyarakat kini mulai sadar akan pentingnya penggunaan tabir surya untuk mencegah berbagai masalah kulit.

Dilansir Coola, sunscreen atau tabir surya merupakan produk skincare yang mampu menangkan sinar UVB saat beraktivitas di luar ruangan. Tanpa tabir surya, kulit Anda rentan terhadap sinar UVB, yang dapat menyebabkan kulit terbakar, kerusakan kulit hingga kanker.

Untuk itu, penting menggunakan sunscreen terutama di usia remaja dan mulai sering beraktivitas di luar rumah. Ada beberapa risiko dan bahayanya bila tak mengenakan sunscreen dan terpapar langsung sinar matahari.

Seperti apa bahaya bila tidak mengenakan sunscreen khususnya saat berkegiatan di luar ruangan? Berikut informasinya dilansir Color Science, Jumat (15/8/2025).

Pakai Sunscreen

1. Penuaan Dini

Paparan sinar matahari berulang kali juga dapat menyebabkan penuaan dini. Jika Anda tidak melindungi diri saat berada di luar ruangan, garis-garis, kerutan, noda, dan bintik-bintik dapat membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya.

Hal ini terutama berlaku pada area seperti wajah dan dada yang paling sering terkena sinar matahari. Jika ingin mencegah penuaan dini, memakai tabir surya penting dilakukan.

Tabir surya dapat melindungi Anda dari sinar UVA dan UVB, membantu mencegah kerutan, bintik-bintik penuaan, dan banyak lagi.

2. Terbakar Matahari

Salah satu konsekuensi paling umum dari tidak memakai tabir surya adalah kulit terbakar. Hanya dalam waktu 20-30 menit kulit Anda bisa mengalami sunburn bila tidak mengenakan sunscreen.

Luka bakar akibat sinar matahari yang sangat parah juga dapat menyebabkan lecet. Perlu diingat bahwa sengatan matahari berulang kali dapat menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang.

 

