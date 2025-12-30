Profil dan Potret Diva Azzura, Sosok Wanita Cantik yang Dekat dengan Na Daehoon

JAKARTA - Profil dan potret Diva Azzura, sosok wanita cantik yang dekat dengan Na Daehoon. Nama Diva Azzura tengah menjadi sorotan netizen dan diisukan dekat dengan mantan suami Julia Prastini (Jule), Na Daehoon.

Kabar kedekatan mereka muncul usai beredar potongan video yang menunjukkan Daehoon dan Diva sedang menghabiskan waktu bersama. Sejak kasus perselingkuhan Jule terbongkar, Daehoon mendapat simpati publik karena kesan sebagai ayah siaga mengurus ketiga anaknya. Namun, kini perhatian beralih pada sosok wanita yang sering terlihat bersamanya yaitu Diva Azzura Vriska.

Hingga berita ini tayang, belum ada klarifikasi dari Daehoon maupun Diva mengenai status hubungan mereka. Namun, interaksi hangat yang terekam telah memicu spekulasi bahwa Daehoon telah membuka lembaran baru.

Profil Diva Azzura

Nama Lengkap: Diva Azura Vriska