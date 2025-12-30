Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Diva Azzura, Sosok Wanita Cantik yang Dekat dengan Na Daehoon

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |16:10 WIB
Profil dan Potret Diva Azzura, Sosok Wanita Cantik yang Dekat dengan Na Daehoon
Profil dan Potret Diva Azzura, Sosok Wanita Cantik yang Dekat dengan Na Daehoon (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Profil dan potret Diva Azzura, sosok wanita cantik yang dekat dengan Na Daehoon. Nama Diva Azzura tengah menjadi sorotan netizen dan diisukan dekat dengan mantan suami Julia Prastini (Jule), Na Daehoon. 

diva azzura

Kabar kedekatan mereka muncul usai beredar potongan video yang menunjukkan Daehoon dan Diva sedang menghabiskan waktu bersama.  Sejak kasus perselingkuhan Jule terbongkar, Daehoon mendapat simpati publik karena kesan sebagai ayah siaga mengurus ketiga anaknya. Namun, kini perhatian beralih pada sosok wanita yang sering terlihat bersamanya yaitu Diva Azzura Vriska.

diva azzura

Hingga berita ini tayang, belum ada  klarifikasi dari Daehoon maupun Diva  mengenai status hubungan mereka. Namun, interaksi hangat yang terekam telah memicu spekulasi bahwa Daehoon telah membuka lembaran baru.

diva azzura

Profil Diva Azzura

Nama Lengkap: Diva Azura Vriska

Halaman:
1 2
      
