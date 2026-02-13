Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Baskara Mahendra Kena Rasisme dari Knetz, Netizen Indonesia Pasang Badan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |18:05 WIB
Baskara Mahendra Kena Rasisme dari Knetz, Netizen Indonesia Pasang Badan
Baskara Mahendra Kena Rasisme dari Knetz, Netizen Indonesia Pasang Badan (Foto: Media Sosial X)
JAKARTA - Aktor Tanah Air, Baskara Mahendra, tengah ramai menjadi sorotan netizen. Baru-baru ini, mantan suami Sherina Munaf itu tiba-tiba menjadi sasaran aksi rasisme oleh netizen Korea alias Knetz.

Peristiwa itu terjadi di media sosial X dan mengundang kekesalan banyak netizen Indonesia. Salah satu akun yang diduga Knetz pun tampak mengunggah wajah Baskara dengan cuitan bernada rasis.

“Saya dengar salah satu dari dua orang di foto ini adalah aktor Indonesia. Keduanya tampak seperti pekerja asing di pabrik pedesaan jadi siapa aktornya?” tulis akun @umparum3 dalam bahasa Korea.

Tak sampai di situ, ada pula seorang netizen yang diduga Knetz yang ikut mengunggah foto Baskara. Ia juga menuliskan perkataan rasis hingga menghina fisik.

“Mereka semua berbentuk seperti ini,” tambah akun @bbongbbongboro.

