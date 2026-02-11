Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Larangan Foto di Pantai Parangtritis, Ini Penjelasan Pemkab Bantul

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |18:05 WIB
Viral Larangan Foto di Pantai Parangtritis, Ini Penjelasan Pemkab Bantul
Viral Larangan Foto di Pantai Parangtritis, Ini Penjelasan Pemkab Bantul (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang pria melarang wisatawan mengambil foto di Pantai Parangtritis, Bantul, DIY. Ia diduga merupakan oknum jasa foto yang menyampaikan bahwa foto individu diperbolehkan, namun melarang foto rombongan wisatawan.

Video tersebut pun langsung viral dan menuai beragam reaksi. Warganet ramai mempertanyakan apakah ada aturan yang melarang wisatawan memotret kegiatan mereka sendiri di salah satu destinasi pantai terkenal di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.

Menanggapi viralnya konten tersebut, Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Bantul akhirnya buka suara. Pihaknya menegaskan bahwa siapa pun diperbolehkan mengambil foto di Pantai Parangtritis karena pantai tersebut merupakan ruang publik yang terbuka untuk umum.

Kepala Dispar Bantul, Saryadi, mengatakan bahwa pantai yang ada di sepanjang wilayah Kabupaten Bantul merupakan ruang publik yang bebas dinikmati oleh pengunjung dari mana pun. Termasuk untuk mendokumentasikan diri dan rombongannya saat berwisata.

Aturan Foto di Pantai Parangtritis

Pihaknya pun menegaskan tidak ada aturan yang melarang pengambilan dokumentasi di wilayah pantai. Justru pengambilan foto dan video yang dibagikan oleh para pengunjung dinilai dapat menarik wisatawan lainnya untuk berkunjung ke Bantul.

"Pantai Parangtritis dan pantai sepanjang daerah di Kabupaten Bantul itu adalah ruang destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bantul yang tentunya bebas dinikmati oleh siapa pun, oleh pengunjung dari mana pun, termasuk untuk mendokumentasikan diri dan rombongannya pada saat berwisata," ujarnya.

Unggahan di Instagram @pemkabbantul itu pun menuai beragam komentar dari warganet. Mereka mengapresiasi tindak cepat dari Pemkab Bantul yang sigap memberikan respons atas kasus ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement