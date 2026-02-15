Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Sarapan Sehat Menurut Ahli Tanpa Picu Diabetes dan Kanker

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |07:00 WIB
Sarapan Sehat Menurut Ahli Tanpa Picu Diabetes dan Kanker
Sarapan Sehat Menurut Ahli Tanpa Picu Diabetes dan Kanker. (Ilustrasi : Freepik)
JAKARTA - Sarapan roti dan gorengan memiliki risiko yang tinggi untuk dijadikan menu di pagi hari. Lalu baiknya makan apa? 

Menurut Hollie Waters, seorang ahli diet terakreditasi yang berpraktik di Australia dan anggota dewan penasihat untuk organisasi nirlaba yang berfokus pada kesehatan, Doctors For Nutrition, pilihan yang paling sehat mencakup berbagai makanan padat nutrisi yang kaya serat, protein nabati, karbohidrat yang dicerna secara perlahan, dan lemak sehat.

"Gantilah sereal manis itu dengan oat gulung atau oat potong kasar," katanya seperti dikutip dari Newsweek, Minggu (15/2/2026). 

Waters merekomendasikan pilih buah sebagai sarapan pagi. Namun, yang buah dikonsumsi adalah buah untuh yang dipotong, daripada jus. 

Selain itu, pilih menu sarapan yang banyak terdapat (atau setidaknya sebagian) sayuran. Rekomendasi lain yang mendukung adalah protein nabati yang sehat. "Seperti kacang-kacangan, produk kedelai, atau segenggam kecil kacang dan biji-bijian," imbuh Waters. 

Menu Sarapan yang Berisiko bagi Kesehatan

 

