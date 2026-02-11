Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Makanan Underrated yang Ternyata Baik bagi Kesehatan Tubuh

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |16:59 WIB
5 Makanan Underrated yang Ternyata Baik bagi Kesehatan Tubuh
5 Makanan Underrated yang Ternyata Baik bagi Kesehatan Tubuh (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Di era saat ini, orang berlomba-lomba untuk menerapkan gaya hidup sehat. Tak hanya olahraga, tetapi juga asupan nutrisi yang masuk ke tubuh melalui makanan.

Namun, banyak yang mengira makanan sehat dan bergizi tinggi harus mahal atau sulit dicari. Padahal, banyak makanan yang mudah ditemukan dan terjangkau, yang sering terabaikan, tetapi memiliki manfaat besar bagi kesehatan.

Berikut ini lima makanan underrated yang sering diremehkan, padahal memiliki manfaat kesehatan signifikan serta kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh:

5 Makanan Underrated yang Ternyata Baik bagi Kesehatan Tubuh

Kubis

Kubis sering dianggap sayuran biasa karena harganya murah dan mudah ditemukan di pasar tradisional hingga supermarket. Padahal, kubis termasuk makanan yang kaya serat, vitamin C, dan antioksidan.

Kandungan tersebut berperan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan, mendukung sistem imun, serta membantu melawan peradangan dalam tubuh. Kubis juga fleksibel untuk diolah, bisa ditumis, dijadikan sup, atau dimakan mentah sebagai lalapan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/482/3197015/gula-Sb6R_large.jpg
Daftar Makanan dan Minuman yang Bisa Merusak Usus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/629/3195767/makanan-I5DZ_large.jpeg
Bukan Susu Formula, Ini 5 Makanan Bernutrisi yang Bagus buat Pertumbuhan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/298/3190098/smoothies-B90s_large.jpg
5 Makanan yang Sering Dikira Sehat Padahal Tidak Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/298/3182293/otak-Y7yt_large.jpg
5 Makanan yang Bikin Ingatan Tajam dan Memori Kuat, Biar Enggak Gampang Pikun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/482/3167455/demam-m6Kt_large.jpg
5 Makanan yang Cocok Dikonsumsi Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/298/3166499/otak-UYGu_large.jpg
6 Jenis Ikan yang Bisa Bantu Tingkatkan IQ Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement