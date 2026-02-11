5 Makanan Underrated yang Ternyata Baik bagi Kesehatan Tubuh

5 Makanan Underrated yang Ternyata Baik bagi Kesehatan Tubuh (Foto: Freepik)

JAKARTA - Di era saat ini, orang berlomba-lomba untuk menerapkan gaya hidup sehat. Tak hanya olahraga, tetapi juga asupan nutrisi yang masuk ke tubuh melalui makanan.

Namun, banyak yang mengira makanan sehat dan bergizi tinggi harus mahal atau sulit dicari. Padahal, banyak makanan yang mudah ditemukan dan terjangkau, yang sering terabaikan, tetapi memiliki manfaat besar bagi kesehatan.

Berikut ini lima makanan underrated yang sering diremehkan, padahal memiliki manfaat kesehatan signifikan serta kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh:

5 Makanan Underrated yang Ternyata Baik bagi Kesehatan Tubuh

Kubis

Kubis sering dianggap sayuran biasa karena harganya murah dan mudah ditemukan di pasar tradisional hingga supermarket. Padahal, kubis termasuk makanan yang kaya serat, vitamin C, dan antioksidan.

Kandungan tersebut berperan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan, mendukung sistem imun, serta membantu melawan peradangan dalam tubuh. Kubis juga fleksibel untuk diolah, bisa ditumis, dijadikan sup, atau dimakan mentah sebagai lalapan.