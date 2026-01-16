Bukan Susu Formula, Ini 5 Makanan Bernutrisi yang Bagus buat Pertumbuhan Anak

Bukan Susu Formula, Ini 5 Makanan Bernutrisi yang Bagus buat Pertumbuhan Anak (Foto: Freepik)

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta Nestlé menarik produk susu formula bayi yang diproduksi oleh Nestlé Suisse SA, Pabrik Konolfingen, Swiss, dari pasaran.

Penarikan produk tersebut disebabkan oleh potensi adanya pencemaran toksin cereulide yang diproduksi oleh bakteri Bacillus cereus pada bahan baku arachidonic acid (ARA) oil tertentu yang digunakan dalam produksi susu formula bayi.

Melansir Channel News Asia, anak-anak tidak harus minum susu formula setelah usia 12 bulan. Para ahli merekomendasikan anak untuk beralih dari susu formula ke susu sapi atau susu nabati. Pasalnya, susu formula dapat membuat anak cepat kenyang dan mengurangi nafsu makan, sehingga menghambat asupan nutrisi dari berbagai jenis makanan.

Makanan yang kaya protein, vitamin, mineral, dan energi berperan penting dalam mendukung perkembangan fisik, kecerdasan, serta daya tahan tubuh anak. Berikut lima jenis makanan bernutrisi yang sangat baik untuk pertumbuhan anak.

Berikut beberapa rekomendasi makanan tinggi nutrisi yang baik untuk pertumbuhan anak, dirangkum Jumat (16/1/2026).