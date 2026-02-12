Inul Daratista Pingsan di Lokasi Syuting, Rapor Kesehatan Merah Semua!

JAKARTA - Pedangdut Inul Daratista kembali membawa kabar kurang sedap soal kesehatannya. Ia pingsan saat syuting di salah satu program televisi swasta hingga harus menjalani perawatan medis.

Hal ini diceritakan Inul ketika kondisi kesehatannya mulai pulih. Saat itu, Inul mengaku tengah mengalami gangguan pencernaan hebat hingga badannya terasa lemas.

"Sebenarnya pulang dari jalan-jalan itu aku ada sedikit mencret gitu ya. Bukan diare ya, kalau diare kan terus-terusan ya. Kalau aku tuh ada sedikit lendir-lendir gitu, warnanya hijau-kuning gitu," kata Inul Daratista saat ditemui di kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Merasa ada yang tidak beres, Inul sempat menyampaikan keluhannya kepada sang suami, Adam Suseno. Ia pun menyarankan istrinya untuk segera ke dokter demi mencegah penyakitnya semakin parah.

"Ya akhirnya coba ke dokter aja. Akhirnya kata dokter dicek di lab itu, 'Wah hasilnya merah semua ini, harus opname,' gitu," kata Inul.