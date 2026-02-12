Sosis, Nugget dan Makanan Olahan Erat dengan Kanker, Ini Penjelasan Ilmiahnya

JAKARTA - Dalam rangka memperingati World Cancer Day 2026, perhatian terhadap pola makan kembali menjadi sorotan. Salah satu yang banyak dibahas adalah konsumsi daging olahan seperti sosis, nugget, ham, bacon, dan daging asap yang dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker.

Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia (YKI) mengingatkan bahwa makanan ultra-proses yang kini semakin mudah ditemukan di pasaran, terutama produk siap saji, berpotensi menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang bila dikonsumsi terus-menerus.

Temuan yang dikutip dari The Journal of Nutrition Kamis (12/2/2026), menyebutkan bahwa daging olahan tetap berkaitan dengan risiko kesehatan yang lebih tinggi, bahkan ketika tidak dikonsumsi secara berlebihan. Risiko tersebut meliputi kanker kolorektal (kanker usus besar), diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, hingga peningkatan risiko kematian.