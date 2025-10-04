Weekend Liburan Outdoor, Ini Pentingnya Sunscreen pada Anak

JAKARTA - Bermain di luar ruangan adalah salah satu cara terbaik bagi anak-anak untuk tumbuh sehat dan aktif. Apalagi di libur akhir pekan ini yang bisa jadi kesempatan anak-anak seru-seruan di luar rumah.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bermain di bawah sinar matahari dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik, keterampilan sosial, serta perkembangan sensorik dan motorik anak.

Namun, tanpa perlindungan yang tepat, paparan sinar matahari berlebihan dapat menyebabkan masalah kulit seperti iritasi, kemerahan, bahkan dampak jangka panjang seperti penuaan dini akibat sinar UV.

Menurut Studi Dermatologi Anak Indonesia 2024, sekitar 65% anak di Indonesia sering mengalami iritasi kulit akibat paparan sinar matahari tanpa perlindungan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang tua masih belum menyadari pentingnya penggunaan sunscreen bagi anak-anak mereka.

Salah satu cara terbaik dengan memberikan sunscreen pada anak agar mereka bisa terhindar dari berbagai risiko masalah kulit di kemudian hari.