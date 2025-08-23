Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Rahasia Awet Muda ala Rita Nasution: Cukup Krim Malam, Sunscreen, dan Olahraga

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Sabtu, 23 Agustus 2025 |13:51 WIB
Rahasia Awet Muda ala Rita Nasution: Cukup Krim Malam, Sunscreen, dan Olahraga
Rahasia Awet Muda ala Rita Nasution: Cukup Krim Malam, Sunscreen, dan Olahraga (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah ramainya tren skincare berlapis-lapis dan perawatan kecantikan yang serba mewah, penyanyi senior Rita Nasution justru punya cara sederhana untuk menjaga penampilannya. Tanpa harus sering ke salon atau mengandalkan make up artist (MUA), Rita lebih memilih rutinitas natural yang bisa dilakukan sendiri di rumah.

“Kalau habis make up, saya pasti membersihkan muka lalu pakai krim malam. Itu saja,” ungkapnya saat berbincang dalam program MorningZone, ditulis Sabtu (23/08/2025).

Menurutnya, perawatan kulit tidak harus rumit. Cukup krim malam sebelum tidur, ditambah sunscreen saat pagi hari terutama sebelum berolahraga.

Yang mengejutkan, Rita mengaku tak pernah melakukan perawatan wajah seperti maskeran yang kini populer. Kebiasaan ini konsisten ia jalani sejak lama. Bagi Rita, kunci utama menjaga kecantikan justru ada pada kedisiplinan merawat diri dan menjaga pola hidup.

“Enggak pernah bermasker, tidak pernah pakai apapun. Selain krim malam, saya tidak pernah pakai yang lain,” tegasnya.

Sejak kecil terbiasa tampil di panggung, Rita sudah terlatih merias wajah tanpa bantuan orang lain.

 “Dulu nggak ada MUA, jadi kita harus bisa sendiri. Sampai sekarang saya juga tidak pernah pakai make up artis. Rutinitas ya mandi, make up, rambut, berpakaian, selesai satu jam saja,” ujarnya.

 

